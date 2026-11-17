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Perebutan hak menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 memasuki babak baru setelah surat kabar Spanyol, Marca, menyoroti sejumlah persoalan kontroversial yang diklaim berkaitan dengan Maroko. Sorotan itu muncul saat Maroko tengah berupaya merebut laga final dari Spanyol dengan mengandalkan proyek pembangunan salah satu stadion terbesar di dunia di dekat Kota Casablanca.

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Surat kabar Spanyol tersebut menilai ambisi Maroko menjadi tuan rumah final memunculkan pertanyaan soal "kontradiksi antara besarnya proyek olahraga raksasa itu dan tantangan yang dihadapi sepak bola domestik". Marca juga menyinggung adanya krisis terkait "dugaan korupsi perwasitan dan kekerasan di dalam stadion", persoalan yang bisa berubah menjadi alat tekan dalam pertarungan politik dan olahraga yang tengah berlangsung di lingkungan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Persaingan ini bukan sekadar soal memilih di antara dua atau tiga stadion, melainkan juga menyangkut perhitungan elektoral dan pengaruh di dalam FIFA. Terlebih, Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) tengah bergerak untuk melawan Presiden FIFA Gianni Infantino, di tengah kekhawatiran Spanyol bahwa Maroko akan mendapat keunggulan dalam penentuan lokasi laga terpenting turnamen.

Krisis Wasit dan Kekerasan: Persoalan yang Memancing Pertanyaan

Marca memasukkan situasi yang tengah dialami sepak bola Maroko ke dalam faktor-faktor yang layak dicermati, khususnya terkait dugaan adanya korupsi perwasitan serta berulangnya insiden kekerasan di dalam stadion. Menurut Marca, pembangunan proyek olahraga sebesar Stadion Hassan II tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan untuk membenahi masalah yang dihadapi kompetisi domestik.

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Sorotan ini menjadi penting jika dikaitkan dengan laporan hak asasi manusia sebelumnya. Pada Juni 2024, Amnesty International merilis laporan yang membahas risiko terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2030 di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Laporan itu juga menyinggung aksi kekerasan antarsuporter sepak bola Maroko, serta bentrokan dan penangkapan massal yang mewarnai sejumlah pertandingan.

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Laporan tersebut mencatat terjadinya insiden kekerasan sepanjang 2023 dan 2024, serta menyebut pembentukan komite lokal oleh pemerintah Maroko untuk memerangi kekerasan di fasilitas olahraga pada Februari 2024.

Kekhawatiran yang diangkat organisasi tersebut tidak hanya menyangkut perilaku suporter, tetapi juga cara aparat keamanan menangani kerumunan. Amnesty International memperingatkan risiko penggunaan kekuatan berlebihan dan penanganan yang melanggar hukum dalam sejumlah insiden.

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Namun, laporan-laporan tersebut membahas risiko hak asasi manusia dan keamanan yang perlu ditangani, dan pada dasarnya bukan bukti adanya kasus korupsi perwasitan ataupun tuduhan pidana terhadap pejabat Maroko.

Stadion Hassan II: Proyek Raksasa dengan Ambisi yang Lebih Besar

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Di sisi lain, Maroko tidak menyembunyikan keinginannya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Negara itu terutama mengandalkan proyek Stadion Hassan II yang sedang dibangun di dekat Casablanca dan diproyeksikan menjadi salah satu stadion terbesar di dunia.

Kapasitas yang ditargetkan untuk stadion tersebut mencapai 115.000 penonton, menurut informasi terbaru yang dilaporkan kantor berita Reuters pada Mei 2026. Sementara itu, otoritas Maroko berupaya merampungkan proyek tersebut paling lambat akhir 2027 agar stadion itu bisa ikut bersaing menjadi tuan rumah laga final.

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Biaya pembangunan stadion beserta fasilitas pendukungnya melampaui 1 miliar dolar AS, dengan rencana pembangunan jalan tol dan stasiun kereta api untuk menghubungkan kompleks olahraga tersebut dengan Kota Casablanca dan Rabat.

Proyek ini menjadi kartu kuat dalam proposal Maroko, terutama karena kapasitasnya melampaui Stadion Santiago Bernabéu dan Camp Nou, dua stadion yang diajukan Spanyol untuk menggelar final.

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Meski begitu, megahnya stadion tidak menjamin Maroko akan mendapatkan laga final, mengingat FIFA hingga kini belum mengeluarkan keputusan resmi soal stadion tuan rumah.

Diallo dan Raskin: Dua Kartu Spanyol untuk Melawan Infantino

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Menurut Marca, Spanyol bertaruh pada perkembangan politik dan olahraga yang bisa membantunya memenangi pertarungan ini, dengan mendukung Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, yang dipilih UEFA untuk menantang Infantino dalam pemilihan presiden FIFA.

Presiden UEFA Aleksander Čeferin berupaya memanfaatkan kemarahan Eropa terhadap kepemimpinan Infantino, terutama setelah polemik yang dipicu proyek "FIFA Forward Enterprise". Proyek itu bertujuan melibatkan investor swasta dalam hak komersial sejumlah kompetisi FIFA, sebelum akhirnya dibatalkan FIFA menyusul penolakan yang meluas.

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Surat kabar tersebut juga menyinggung kemungkinan peran Jamie Raskin, politikus Partai Demokrat Amerika Serikat, yang bisa memimpin langkah pengawasan dan hukum yang akan menambah tekanan terhadap Infantino terkait hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump.

Spanyol menilai melemahnya posisi Presiden FIFA bisa membuka jalan bagi perubahan peta kekuatan di dalam FIFA, yang akan menguntungkan peluangnya mendapatkan laga final.

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Spanyol Naikkan Tensi Persaingan dengan Maroko

Di tengah perkembangan tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Rafael Louzán melontarkan pernyataan tegas soal tuan rumah final. Ia menegaskan bahwa laga itu hanya bisa digelar di Spanyol dan memang akan berlangsung di tanah Spanyol.

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Louzán menyebut ada tiga stadion yang menjadi kandidat tuan rumah final, yakni Santiago Bernabéu, Spotify Camp Nou, dan Stadion Hassan II di Casablanca. Namun, ia menekankan bahwa turnamen tersebut milik benua Eropa sehingga final harus digelar di Spanyol.

Pertarungan ini tampaknya masih terbuka bagi segala kemungkinan, apalagi Maroko memiliki proyek yang luar biasa dari sisi konstruksi, sementara Spanyol bersandar pada sejarah olahraga dan pengalamannya sebagai penyelenggara, ditambah pengaruhnya di UEFA.