Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Babak baru polemik Piala Afrika: Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) kembali menetapkan Senegal, pemenang di lapangan, sebagai juara dan menyatakan Maroko kalah.

Putusan tiga hakim yang menangani perkara ini diambil "dengan suara bulat", menurut pernyataan pada Selasa. Melalui putusan tersebut, CAS membatalkan keputusan komisi banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada Maret.

Dalam pertimbangan putusannya, pengadilan arbitrase menyatakan telah menyimpulkan "bahwa keputusan wasit untuk melanjutkan atau menghentikan pertandingan sepenuhnya berada dalam kewenangannya sendiri dan bersifat final": "Dengan meniup peluit untuk memulai kembali pertandingan, wasit menyatakan bahwa syarat untuk melanjutkan pertandingan telah terpenuhi." Menurut putusan itu, "tidak ada keraguan bahwa dampak keputusan wasit terbatas hanya pada lapangan pertandingan". Dengan demikian, wasit "tidak melakukan kesalahan hukum".

Komisi banding CAF sebelumnya membatalkan kemenangan 1-0 Senegal dalam final di ibu kota Maroko, Rabat, dan menetapkan hasil pertandingan 3-0 untuk tuan rumah Maroko. Federasi sepak bola Senegal kemudian mengajukan perkara tersebut ke pengadilan arbitrase olahraga. Sengketa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya itu dipicu oleh adegan kacau selama final pada 18 Januari . Maroko kini masih dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Federal Swiss. Pengadilan tersebut tidak akan memutus pokok perkara, melainkan menelaah persoalan prosedural.

Iklan Iklan

Setelah putusan CAS ini, dugaan insiden sebelumnya yang dilaporkan federasi Maroko juga menjadi semakin penting. Menurut sumber dari lingkungan federasi Maroko, diduga terjadi percakapan telepon pada Minggu antara salah satu dari tiga hakim CAS yang menangani perkara ini dan presiden federasi sepak bola Senegal, Abdoulaye Fall. Jika panggilan itu benar-benar terjadi, ketidakberpihakan hakim tersebut bisa dipertanyakan.

Sejumlah pemain Senegal, termasuk mantan bintang Bayern Sadio Mane, sempat meninggalkan lapangan menjelang akhir pertandingan sebagai protes atas keputusan penalti kontroversial untuk Maroko saat skor 0-0 . Beberapa pendukung Senegal juga berusaha menyerbu lapangan. Pertandingan pun terhenti selama hampir 20 menit sebelum para pemain Senegal kembali dan laga dapat dilanjutkan. Maroko gagal memanfaatkan penalti tersebut, sementara Senegal akhirnya menang 1-0 berkat gol Pape Gueye pada babak perpanjangan waktu.

Getty Images

Pada Maret, CAF membatalkan hasil pertandingan itu. Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) lantas menyebut keputusan tersebut sebagai "perampasan administratif paling terang-terangan dalam sejarah olahraga kita" dan mengajukan perkara ke CAS. CAS kini mengukuhkan hasil pertandingan di lapangan, yakni kemenangan 1-0 untuk Senegal.