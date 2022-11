Lewandowski Krusial, Polandia Tumpas Arab Saudi Dalam Laga Piala Dunia 2022 Paling Brutal

Arab Saudi memberikan perlawanan sengit, namun Lewandowski, Szczesny, dan Polandia terlalu perkasa bagi pasukan Green Falcons.

Polandia tumpas Arab Saudi 2-0

Szczesny tepis penalti

Lewandowski cetak gol Piala Dunia pertamanya

APA YANG TERJADI:

Polandia sukses menaklukkan perlawanan Arab Saudi setelah menghajar pasukan Herve Renard dengan skor 2-0 di lanjutan Grup C Piala Dunia 2022, Sabtu (26/11) malam WIB.

Robert Lewandowski menyumbang assist buat Piotr Zielinski di menit 40 sebelum memanfaatkan blunder fatal Abdulelah Al-Malki pada menit 82 untuk mencetak gol Piala Dunia pertamanya.

Saudi sejatinya mendapat kesempatan emas untuk menetralkan keadaan lewat titik putih di injury time babak pertama, namun Wojciech Szczesny menjadi pahlawan saat menepis eksekusi penalti Salem Al-Dawsari.

SITUASINYA:

Arab Saudi asuhan Herve Renard gagal membikin kejutan kedua setelah sebelumnya membungkam Argentina dan Lionel Messi 2-1 di matchday pertama.

Dengan hasil ini, Polandia sah mengkudeta Green Falcons sebagai pemuncak klasemen sementara Grup C Piala Dunia 2022, dengan empat poin, unggul satu angka dan satu posisi dari Arab Saudi.

Argentina yang menjadi juru kunci baru akan bertanding melawan peringkat tiga Meksiko pada Minggu (27/11) dini hari WIB nanti.

TAHUKAH ANDA?

Ini menjadi pertandingan dengan kartu kuning (5) terbanyak di babak pertama Piala Dunia semenjak final edisi 2010 (Spanyol vs Belanda).

SELANJUTNYA UNTUK POLANDIA & ARAB SAUDI DI PIALA DUNIA:

Penutupan Grup C akan menyajikan perang bintang Lewandowski vs Lionel Messi saat Polandia menantang Argentina, Kamis (1/12) dini hari WIB, berbarengan dengan laga Arab Saudi vs Meksiko.