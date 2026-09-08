Meski Barcelona berhasil merebut kesepakatan terpenting di bursa transfer dengan menarik Rodri dari Real Madrid, kesepakatan abad ini justru memicu perdebatan yang tak terduga: mungkinkah Rodri dan Pedri bermain bersama?

Keraguan itu diperkuat oleh keberadaan Pedri di bangku cadangan pada Piala Dunia 2026, namun analis Alvaro Benito hadir dengan analisis teknis yang cermat untuk menghapus segala kekhawatiran dan mengungkap pola tersembunyi yang menyatukan keduanya.

Duet yang Tak Bertabrakan, Justru Saling Melengkapi

Hansi Flick mengambil alih kendali teknis Barcelona sejak lebih dari dua tahun lalu dan mengubah tim menjadi mesin sepak bola yang memukau dunia, mendominasi di kancah domestik serta kembali dengan kuat ke garis depan Eropa.

Musim panas ini, Flick memutuskan untuk melakukan lompatan terakhir menuju Liga Champions, dan pukulan telaknya adalah merekrut Rodri Hernandez, pemain terbaik Piala Dunia 2026 dan peraih Ballon d'Or 2024, dalam sebuah kesepakatan yang direbutnya dari rival abadi Real Madrid berkat keputusan final dari sang pemain sendiri.

Meski nilai teknis Rodri sangat besar, sejumlah suara skeptis bermunculan mempertanyakan seberapa selaras dirinya dengan Pedri Gonzalez, dengan berpatokan pada apa yang terjadi di timnas Spanyol, di mana peran Pedri menurun ketika ia bermain berdampingan dengan Rodri.

Di sinilah Alvaro Benito, analis program "El Sanhedrin" di radio Cadena SER, turun tangan untuk mengakhiri perdebatan. Benito berkata dengan jelas: "Tidak ada satu alasan pun mengapa mereka tidak bisa cocok, karena mereka tidak mengisi ruang yang sama, dan mereka bukan tipe pemain yang sama."

Analis itu mengungkap bahwa ia mengamati duet tersebut dari dekat pada laga terakhir melawan Valencia dan mendapati sebuah pola berulang, yang mungkin terjadi secara tak sadar.

Ia menjelaskan: "Ketika Rodri berada di lapangan, Pedri tidak banyak turun ke lini tengah, karena ia merasa bahwa Rodri, dengan kecerdasan taktisnya dan dukungan dari dua bek tengah, sudah cukup untuk mendorong tim ke depan."

Ia menambahkan bahwa buktinya terlihat saat Rodri ditarik keluar: "Pada momen itu, Pedri mundur ke belakang untuk membantu mendistribusikan bola dan membangun serangan." Hal ini membuat rekannya di studio, Manu Carreño, berkomentar: "Mungkin Pedri adalah pemain paling bahagia yang bisa bermain bersama Rodri."

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Apakah Barcelona Membutuhkan Rodri?

Benito mengakui bahwa Barcelona tidak begitu membutuhkan seorang gelandang jangkar, mengingat keberadaan Marc Bernal, Frenkie de Jong, dan Marc Casado yang tampil sangat apik musim ini.

Namun ia menuntaskan persoalan itu dengan satu kalimat: "Pemain terbaik di dunia datang, ia yang terbaik di dunia untuk posisi ini. Wajar jika kita tidak membutuhkannya, tetapi tidak masuk akal jika ia tidak membuat tim menjadi lebih baik."

Di sisi lain, legenda Barcelona, Jose Mari Bakero, sependapat dengan analisis Benito, tetapi ia melangkah lebih jauh dari sekadar sisi teknis.

Bakero berkata: "Saya rasa mereka memang benar-benar membutuhkannya, hal ini melampaui sisi teknis dan taktis. Barcelona butuh pemimpin, butuh kepribadian dan kehadiran di dalam maupun di luar lapangan."

Ia menutup: "Dalam persaingan sengit yang bertujuan memenangi Liga Champions, mereka membutuhkan pemain yang memiliki kematangan dan pengalaman, dan Rodri adalah pemain itu."