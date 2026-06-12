Pogba membela Mbappé dan melontarkan komentar kontroversial tentang Les Bleus

Bintang Prancis Paul Pogba menegaskan bahwa skuad Tim Nasional Prancis yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 memiliki kualitas dan bakat yang lebih unggul dibandingkan generasi emas yang menjuarai Piala Dunia Rusia 2018, di mana ia sendiri merupakan salah satu pilar utamanya.

Dalam wawancara eksklusif dengan ESPN, gelandang Monaco saat ini mengungkapkan keyakinannya yang besar terhadap kemampuan "Les Bleus" untuk merebut kembali gelar juara dunia, serta menebus kekalahan di final edisi 2022 melawan Argentina, dengan mengatakan: "Ya, saya pikir semua orang melihat Prancis sebagai favorit utama untuk gelar ini, dan memang seharusnya begitu, karena mereka memiliki skuad pemain terbaik di dunia saat ini."

Namun, mantan bintang Manchester United ini juga memberikan nasihat peringatan kepada rekan-rekannya, sambil menambahkan: "Tapi jelas bahwa memiliki pemain terbaik saja tidak cukup untuk memenangkan Piala Dunia; tekanan yang mereka hadapi kini semakin besar, dan mereka harus mempertahankan performa terbaik sepanjang turnamen."

Pogba telah menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola Prancis setelah mencetak gol ketiga di final 2018, membawa negaranya mengalahkan Kroasia (4-2) dan mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk meraih gelar tersebut untuk kedua kalinya; Meskipun skuad tersebut mencakup nama-nama besar seperti Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, dan Ousmane Dembélé, Pogba berpendapat bahwa masuknya darah baru seperti William Saliba, Michael Olise, dan Ryan Cherki telah meningkatkan kualitas tim secara luar biasa, sambil berkomentar: "Jika kita berbicara tentang bakat individu dan potensi, saya melihat generasi ini jauh lebih baik daripada kami, dan saya benar-benar berharap keunggulan ini tercermin di lapangan dan mereka berhasil meraih gelar."

Pogba juga membela mantan rekan setimnya, Mbappé, dengan tegas, menegaskan kemampuannya untuk bersinar kembali di panggung terbesar dunia, dan meremehkan kritik yang menghampirinya setelah musim di mana ia meninggalkan panggung bersama Real Madrid; ia berkata sambil tertawa: "Bisakah kalian bayangkan jika kami menyebut musimnya saat ini sebagai musim yang sulit? Bagi Mbappé, musim yang sulit ini justru merupakan musim terbaik dan legendaris dalam karier penyerang mana pun di dunia. Ketika mencetak 40 gol dalam setahun dianggap mengecewakan, hal itu menunjukkan betapa luar biasanya dia; bagi saya, ini sama sekali bukan musim yang buruk."

Bouhba mengakhiri pembicaraannya dengan menampik anggapan bahwa Mbappé berada di bawah tekanan yang sangat berat, sambil menyoroti bahwa kapten Les Bleus kini memiliki pengalaman yang luas yang memungkinkannya menghadapi atmosfer Piala Dunia, dan mengakhiri perdebatan dengan pernyataan tegas: "Dia adalah penyerang terbaik di generasinya... titik, selesai."