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Mauricio Pochettino, pelatih Manchester United, menanggapi cemoohan yang diterima para pemainnya setelah kalah 0-4 dari Brentford pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

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Pochettino memaksa para pemainnya berkeliling lapangan Old Trafford dan bertepuk tangan untuk memberi penghormatan kepada suporter seusai peluit panjang, tetapi mereka justru disambut cemoohan dan nyanyian "Kalian tidak pantas mengenakan seragam ini".

Seperti dimuat harian Mirror, dalam pernyataannya kepada Sky Sports, Pochettino menyerukan pentingnya ketenangan dan kebersamaan.

"Rasanya tidak baik ketika Anda kalah 0-4 dari Liverpool, lalu kalah dengan skor yang sama dari Brentford di Old Trafford," ujar pelatih asal Argentina itu.

"Kami harus tetap bersatu, mencoba memperbaiki sejumlah hal, dan meningkatkan performa kami. Inilah kondisi dan kenyataan kami, dan saya tidak punya hal lain untuk dikatakan," tegasnya.

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"Kami sedang menghadapi situasi yang sudah kami sadari sejak kami datang, dan semua ini membutuhkan waktu," lanjut Pochettino.

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"Para pemain mendapat dukungan saya, tetapi kami memahami suporter dan cemoohan mereka. Kami harus peduli dengan apa yang terjadi dan tetap bersatu. Kami membutuhkan suporter kami, sebagaimana kami juga perlu fokus pada para pemain. Mereka harus menampilkan performa yang dibutuhkan dan bermain dengan baik," jelasnya.

"Kami semua kecewa, meski dengan alasan yang berbeda-beda, dan setiap orang berhak memiliki pendapatnya sendiri tentang apa yang terjadi. Namun, yang terpenting adalah memperbaiki keadaan," ungkapnya.

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Pochettino pun membela penampilan timnya. "Kami lebih baik dari Brentford. Ketika kami kebobolan gol pertama, kami sedang menguasai pertandingan. Namun, saat Anda kebobolan, semuanya menjadi lebih sulit, seperti sedang mendaki tanjakan," katanya.

"Kami berusaha mencetak gol dan kembali ke pertandingan, lalu mulai mengambil sejumlah keputusan yang memengaruhi kami dan berdampak negatif," tambahnya.

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"Kami harus membangun kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kami mampu terus bermain dengan cara yang sama meskipun kebobolan. Itu hal yang wajar mengingat situasi yang sedang kami hadapi," tegasnya.

"Kami merasakan sakit dan besarnya tanggung jawab yang ada di pundak kami. Di saat yang sama, inilah kenyataan kami, dan kami harus menerimanya serta berupaya mengubahnya. Kami harus kuat, dan kami siap terus menekan para pemain serta mendorong mereka untuk berkembang," papar Pochettino.

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Di bawah asuhan Pochettino, Manchester United menelan kekalahan kedua beruntun di Liga Primer Inggris.

Callum Wilson mencetak dua gol pada babak pertama, sehingga para pemain Manchester United masuk ruang ganti diiringi cemoohan saat turun minum, sementara Pochettino tak mampu menghentikan kemerosotan tim.

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Kristoffer Ajer dan Kevin Schade menambah dua gol lagi untuk Brentford pada menit-menit akhir.

Dengan hasil ini, Manchester United telah melewati 10 laga beruntun di Liga Primer Inggris tanpa kemenangan dan tertahan di peringkat kedua dari bawah.

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United sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik, tetapi menyia-nyiakan banyak peluang emas, sebelum Wilson memanfaatkan ruang lebar di lini pertahanan tuan rumah serta buruknya penanganan bola kiper Senne Lammens untuk mencetak gol.

Para pendukung United meluapkan kemarahan mereka secara terbuka, menyanyikan yel-yel yang menentang pemilik klub, dan melontarkan kritik kepada para petinggi.