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Matthijs de Ligt akan duduk di bangku cadangan Manchester United pada Rabu, demikian keputusan manajer Mauricio Pochettino. Raksasa Inggris yang tengah terpuruk itu akan bertandang ke markas Sporting Portugal dalam fase liga Liga Champions.

Pochettino memilih Leny Yoro dan Harry Maguire di jantung pertahanan. Lisandro Martínez digeser ke posisi bek kiri, sementara Noussair Mazraoui menjadi starter di sisi kanan.

De Ligt secara mengejutkan mendapat tempat di susunan pemain inti Manchester United pada Minggu, ketika timnya kalah 4-0 di markas rivalnya, Liverpool. Pada awal laga, pemain asal Belanda itu salah mengantisipasi bola panjang, sehingga Aleksander Isak bisa berlari menuju gawang. Yoro menjatuhkan pemain asal Swedia itu dan langsung diganjar kartu merah.

Sepanjang sisa laga besar di Anfield, De Ligt tampak rapuh. Bek tersebut mendapat kritik keras dari media Inggris seusai pertandingan yang berakhir dengan buruk itu.

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“De Ligt mengacaukan semuanya. Dia tidak percaya itu terjadi, padahal dia pernah bermain sebagai bek tengah. Dia tidak percaya Yoro tidak ada di sana. Lalu Yoro melakukan kontak, dan itu ceroboh. Sejujurnya, keadaan tidak bisa lebih buruk dari ini. Keempat bek hanya memikirkan tugas mereka masing-masing. Mereka takut,” ujar Gary Neville di Sky Sports.

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Di Belanda pun penampilan De Ligt mengundang keheranan. “Matthijs de Ligt bertahan seolah-olah bermain di Sunday League,” tulis Joost Blaauwhof, jurnalis Voetbal International.

Joshua Zirkzee justru mendapat tempat di susunan pemain inti Manchester United dalam laga tandang melawan Sporting. Penyerang asal Belanda itu didukung dari belakang oleh Amad Diallo, Bruno Fernandes, dan Bryan Mbeumo.

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Manchester United menempati peringkat ke-19 dalam fase liga Liga Champions. Tim tersebut mengumpulkan enam poin dari empat pertandingan pertamanya di kompetisi Eropa.

Susunan pemain Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Yoro, Martínez; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Zirkzee.