Michel Platini, legenda sepakbola Prancis dan peraih tiga Ballon d'Or, melontarkan kritik pedas terhadap cara pandang terhadap sepakbola modern, dengan menilai bahwa permainan ini kini lebih dekat kepada "pertunjukan" dan bahwa penilaian atas sebuah pertandingan menjadi lebih terkait dengan jumlah gol ketimbang kualitas penampilan dan detail teknis.

Dalam sebuah wawancara panjang dengan majalah "L'Équipe", Platini kembali menyampaikan pandangannya tentang sepakbola, yang ia gambarkan berbeda dari yang lazim saat ini, seraya juga mengkritik sifat hubungan antara para pemain, klub, dan suporter dibandingkan dengan masa ketika ia masih bermain.

Platini mengatakan, sebagaimana dikutip RMC: "Sepakbola profesional kini telah menjadi soal merek dagang dan tentara bayaran. Dulu kami bermain demi tim dan demi suporter, sedangkan hari ini para pemain berkata: aku ingin masuk ke dalam sejarah, tetapi mereka tidak terikat dengan klub atau dengan suporter."

Platini menolak menyebut duel Paris dan Bayern sebagai "pertandingan abad ini"

Pandangan Platini terlihat jelas ketika ia berbicara tentang duel seru antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich di semifinal Liga Champions Eropa musim lalu, yang menyaksikan terciptanya 9 gol pada pertandingan leg pertama dan berakhir dengan kemenangan tim Prancis itu 5-4, sebelum kedua tim bermain imbang 1-1 pada laga leg kedua.

Meski pertandingan leg pertama mendapat pujian luas dan disebut oleh media global sebagai "pertandingan abad ini", Platini memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda.

Mantan presiden UEFA itu mengatakan: "Saya lebih menyukai hasil imbang 1-1 pada pertandingan leg kedua."

Peraih tiga Ballon d'Or itu menambahkan: "Sebuah tekel bertahan yang indah, dan penyelamatan luar biasa dari kiper, tidak kalah indah dari mencetak sebuah gol."

Kemudian Platini melontarkan kritiknya yang paling tajam terhadap duel tersebut: "Para kiper telah menjadi seperti saringan dan para bek bahkan lebih dari itu, bagaimana mungkin mereka kebobolan 9 gol dan pertandingan itu disebut sebagai pertandingan abad ini?"

Ia melanjutkan: "Kita memang tengah hidup di era pertunjukan saat ini."

"Saya mungkin tidak selalu benar"

Meski dengan nada mengkritik, Platini mengakui bahwa pandangannya belum tentu menjadi penilaian akhir atas sepakbola, di tengah meluasnya basis suporter permainan ini dan beragamnya pendapat tentang apa yang membuat sebuah pertandingan menyenangkan atau luar biasa.

Ia mengatakan: "Setelah itu, ada dua miliar orang yang membicarakan sepakbola dan mengungkapkan perasaan mereka. Saya hanyalah satu orang di antara mereka, dan mungkin saya tidak selalu benar."