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Kontroversi seputar masa jabatan Luis Rubiales sebagai Presiden Federasi Sepakbola Spanyol belum juga mereda, bahkan kembali mencuat dengan skandal keuangan baru. Kali ini tuduhannya bukan soal etika maupun olahraga, melainkan terkait dana federasi itu sendiri, serta sebuah platform media yang disebut-sebut didirikan untuk membelanya dan menghadapi para pengkritiknya.

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Surat kabar "El Confidencial" mengungkap skandal baru yang berkaitan dengan periode kepemimpinan Rubiales di Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, dengan menegaskan bahwa mantan presiden tersebut menggunakan dana federasi untuk membiayai pembuatan sebuah platform propaganda, yang digunakan untuk menyebarkan pandangan-pandangannya serta menanggapi kritik yang diarahkan kepada kepengurusannya.

Menurut surat kabar tersebut, sebuah penerbit ternama dikontrak untuk membuat platform ini, dan dikabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol menyetujui pembayaran hingga 1,6 juta euro, berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang diperoleh El Confidencial. Kontrak pembuatan platform media baru tersebut ditandatangani pada 22 Oktober 2022, yaitu kurang dari setahun sebelum Rubiales meninggalkan federasi.

Pembayaran yang telah dilunasi hingga saat ini mencapai 700 ribu euro, dan pengadilan diperkirakan akan memerintahkan federasi untuk membayar setidaknya 600 ribu euro lagi, yang berarti kasus ini pada akhirnya bisa menelan biaya lebih dari 1,3 juta euro bagi federasi, bahkan setelah kepergian orang yang menandatangani kontrak tersebut.

Tanggapan Rubiales pun tak lama datang. Dalam sebuah video yang ia unggah di akun "Instagram"-nya, mantan presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol itu membantah bahwa federasi membiayai platform propaganda apa pun, dan ia membela proyek tersebut dengan menegaskan bahwa itu adalah platform untuk menyebarkan konten olahraga, bukan alat propaganda pribadi.

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Rubiales berkata dalam video itu: "Mungkin Anda telah memperhatikan bagaimana jurnalis Chema Olmo, dari surat kabar El Confidencial, memperlakukan hal ini seolah-olah sebuah skandal, di mana ia menuduh bahwa federasi, selama masa kepemimpinan saya, mengalokasikan 700 ribu euro untuk membuat sebuah platform propaganda atau semacamnya, yang sama sekali tidak benar".

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Ia menambahkan: "Apa yang dilakukan federasi, melalui divisi media, medis, hukum, dan lainnya, dengan koordinasi dan kerja sama di antara mereka, dengan menaruh kepercayaan kepada para profesional yang memiliki puluhan ribu pelanggan, adalah membuat sebuah platform untuk menyebarkan bukan hanya konten yang berkaitan dengan sepak bola, tetapi olahraga secara umum, dalam berbagai bidang, dan tampaknya hal ini membuatnya tidak senang".

Rubiales menegaskan: "Federasi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan tersebut setelah mengajukan gugatan karena tidak terpenuhinya hak-haknya menyusul kepergiannya, di mana hakim telah memutuskan bahwa ini adalah harga pasar, dan tentu saja, semuanya benar-benar legal. Namun tampaknya hal ini tidak penting bagi sang jurnalis".

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Mantan presiden itu bahkan melangkah lebih jauh dari sekadar membela dirinya, ketika ia membandingkan kasus ini dengan pembayaran yang, menurut perkataannya, diberikan oleh Liga Spanyol, LaLiga, kepada media-media pada tahun 2023, dan ia berkata: "Jumlah 36 juta euro yang dikeluarkan Javier Tebas pada tahun 2023, dari dana liga, untuk berbagai media, tidak dianggap skandal baginya, suatu hal yang mungkin dianggap banyak orang sebagai skandal. Kita berbicara tentang 36 juta euro, dan ia bahkan tidak menyebutnya dalam unggahan apa pun".

Kasus ini kembali membuka berkas kepengurusan Rubiales di Federasi Spanyol, yang selalu diselimuti kontroversi, baik di tingkat olahraga, finansial, maupun media. Sosok yang memimpin federasi dalam salah satu periode paling memecah belah dalam sejarah sepak bola Spanyol ini masih menghiasi berita utama bahkan setelah kepergiannya, di antara tuduhan korupsi finansial dan upaya-upaya untuk membela warisannya.

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Sementara Rubiales bersikeras bahwa proyek tersebut legal, profesional, dan bertujuan untuk melayani olahraga Spanyol, El Confidencial bersikeras bahwa platform tersebut adalah alat propaganda untuk melayani sang presiden, bukan proyek media yang netral. Di antara kedua versi tersebut, pengadilanlah yang menjadi penentu, terutama dengan diperkirakannya keluar sebuah putusan yang mewajibkan federasi membayar sejumlah dana tambahan kepada perusahaan pelaksana.