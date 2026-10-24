Gerard Pique, mantan bek Barcelona, memprediksi hasil laga El Clasico yang dinanti-nanti antara klub Catalan tersebut dan Real Madrid, besok Minggu di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Pique mengatakan dalam wawancara video bersama mantan bintang Meksiko, Miguel Layun, bahwa ia yakin Barcelona akan memenangkan pertarungan tersebut, sembari mengingat kekalahan telak yang dialami Real Madrid pada periode pertama pelatih Jose Mourinho.

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Mantan bintang Spanyol itu menyatakan: "Terakhir kali Mourinho datang ke Camp Nou, timnya kebobolan 5 gol. Saya rasa Barcelona akan menang dengan skor (4-1)."

Real Madrid sebelumnya kalah dari Barcelona dengan skor (5-0) pada 29 November 2010, dalam El Clasico pertama yang dijalani Mourinho sebagai pelatih tim kerajaan tersebut, pada pertandingan yang berlangsung dalam lanjutan Liga Spanyol di Stadion Camp Nou.

Dalam wawancara yang sama, Pique menyatakan: "Barcelona saat ini adalah tim terbaik di dunia, dengan selisih besar atas tim terbaik kedua. Dan ini tidak berarti mereka pasti akan menang. Mereka mencetak rata-rata 4 gol di setiap pertandingan Liga."

Klub Catalan tersebut menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan raihan 27 poin (nilai sempurna dalam 9 pekan), sementara Los Merengues berada di posisi ketiga dengan selisih 6 poin lebih sedikit, setelah menelan dua kekalahan dari Real Betis (1-0) dan Atletico Madrid (2-1).



