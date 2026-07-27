Pique Picu Kontroversi soal Transfer Real Madrid, Ungkap Sisi Lain Kehidupan Yamal

Mantan kapten Barcelona, Gerard Pique, kembali memicu perdebatan dengan perbandingan baru terhadap rival tradisional, Real Madrid, di tengah berbagai perubahan yang dialami kedua klub menjelang dimulainya kompetisi musim baru 2026-27.

Pernyataan mantan bek Barcelona itu muncul dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Sport di sela-sela kehadirannya dalam edisi ketiga Piala Dunia Antarklub yang menjadi bagian dari turnamen "Kings League" di kota Milan.

Pique menilai bahwa Barcelona masih lebih unggul daripada Real Madrid menjelang dimulainya musim baru, meski Los Blancos telah merampungkan sejumlah transfer musim panas ini. Ia berkata: "Menurut saya, Barcelona, hingga hari ini, masih lebih unggul."

Ia menjelaskan: "Menurut saya, memenangi dua gelar Liga terakhir memberimu status dan kepercayaan diri untuk memulai musim sebagai kandidat terkuat." Ia menambahkan: "Tetapi setelah itu, kamu harus membuktikannya."

Pique menegaskan bahwa bertahannya Hans Flick untuk musim ketiga merupakan salah satu unsur kekuatan terpenting Barcelona, dengan menjelaskan: "Tim dan para pemain kini semakin selaras dengan proyek ini. Bertahannya Flick untuk musim ketiga, ditambah pemahaman penuh para pemain terhadap filosofi dan gaya bermainnya, memberikan Barcelona keunggulan saat memulai musim."

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Lamine Yamal: Dari suporter menjadi presiden klub

Pique juga menyinggung keterlibatan Lamine Yamal dalam proyek Kings League, dengan menjelaskan bahwa bintang Barcelona itu telah melalui berbagai fase di dalam turnamen sejak awal digelar.

Ia berkata: "Kehadirannya bersama kami adalah hal yang luar biasa. Ia memulai sebagai suporter turnamen ketika berusia empat belas atau lima belas tahun, saat kami meluncurkan proyek ini, lalu ia bergabung belakangan setelah memiliki sebuah tim, dan kini ia memiliki klub yang ikut serta di Piala Dunia Antarklub."

Ia menuturkan bahwa Yamal menjadi semakin terlibat dalam turnamen seiring berjalannya waktu, seraya menambahkan: "Ia terlibat sangat besar. Seperti yang kalian lihat, ia hadir di pertandingan dan mengeksekusi tendangan penalti. Perkembangan ini berlangsung bertahap, dan itu sesuatu yang sangat positif."

Presiden turnamen Kings League itu memuji atmosfer yang menyertai kompetisi di kota Milan, dengan menegaskan bahwa para suporter Italia menjalani turnamen ini dengan gairah yang besar, seraya menjelaskan: "Ini luar biasa gila."

Pique mencontohkan dukungan yang diperoleh tim-tim Italia yang berpartisipasi, seperti Underdogs, dan tim yang dipimpin oleh kreator konten Blur, seraya menambahkan: "Mereka sangat antusias dengan model Kings League."

Ia menutup pernyataannya dengan menyebutkan bahwa tim "La Capital CF" yang dipimpin oleh Yamal akan menghadapi persaingan yang sulit di turnamen, dengan berkata: "Tugas mereka akan berat, karena persaingannya kini semakin ketat."

"Kings League" adalah turnamen sepak bola hiburan yang didirikan oleh Gerard Pique pada 2022 bersama kreator konten asal Spanyol, Ibai Llanos, yang mengandalkan aturan-aturan inovatif serta pertandingan-pertandingan singkat, dan diikuti oleh klub-klub yang dipimpin atau dimiliki oleh bintang sepak bola, kreator konten, dan selebritas.

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