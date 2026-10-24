Gerard Pique, mantan bek Barcelona, membuat sejumlah perbandingan antara para bintang klub Catalan tersebut dan Real Madrid, menjelang laga El Clasico yang dinantikan besok, Minggu, dalam rangkaian pertandingan jornada kesepuluh Liga Spanyol.

Dalam wawancara video bersama mantan bintang Meksiko, Miguel Layun, Pique menyinggung perbandingan antara para pemain dua kutub La Liga, dengan memilih winger Barcelona asal Inggris, Anthony Gordon, ketimbang bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, dari sudut pandang kerja tim, seraya menjelaskan: "Sebagai pemain tim, dia (Gordon) adalah sosok yang saya inginkan ada di dalam tim saya. Namun jika Anda berbicara soal kualitas individu, saya akan memilih Mbappe."

Baca Juga

Lewat Angka: Ezzalzouli Memuncaki Daftar Elite di Liga Champions

Mbappe Memuncaki Susunan Pemain Terbaik Liga Champions Eropa, Tanpa Satu Pun Pemain Barcelona

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia menambahkan soal perbandingan antara Eric Garcia (Barcelona) dan Denzel Dumfries (Madrid): "Eric Garcia lebih baik daripada Dumfries, bahkan jika ia cedera sekalipun, kalau tidak maka saya akan memilih Kounde."

Ketika diminta memilih antara Rodri (Barcelona) dan Aurelien Tchouameni (Madrid), Pique berkata sambil tertawa: "Baiklah, kali ini saya akan objektif, Rodri."

Adapun perbandingan yang tidak ia putuskan adalah antara Lamine Yamal (Barcelona) dan Jude Bellingham (Madrid), seraya ia berkata: "Keduanya adalah pemain yang berbeda, dan menurut saya mereka memang tidak seharusnya dibandingkan sejak awal."

Dalam wawancara yang sama, Pique memprediksi kemenangan Blaugrana atas Los Merengues (4-1), dengan menganggap klub Catalan itu sebagai yang terbaik di dunia saat ini, dengan selisih besar dari pesaing terdekatnya.

Klub Catalan tersebut menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan raihan 27 poin (nilai sempurna dalam 9 jornada), sementara Madrid berada di posisi ketiga dengan selisih 6 poin lebih sedikit, setelah menderita dua kekalahan dari Real Betis (1-0) dan Atletico Madrid (2-1).



