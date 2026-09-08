Piotrowski seperti McTominay: aritmia jinak juga dialami gelandang Udinese

Gelandang Udinese, Jakub Piotrowski, harus menepi selama beberapa pekan karena akan menjalani tindakan ablasi jantung, setelah terdeteksi aritmia jantung ringan, operasi yang sama yang juga akan dijalani Scott McTominay, gelandang Napoli. Berikut pernyataannya:





Pernyataan resmi: Jakub Piotrowski

Gelandang tersebut akan menjalani tindakan ablasi jantung

Udinese Calcio mengumumkan bahwa, dalam pertandingan melawan Lazio, Jakub Piotrowski mengalami aritmia jantung jinak ringan.

Gelandang asal Polandia itu akan menjalani tindakan ablasi jantung dalam beberapa hari ke depan, setelah itu, usai menjalani masa istirahat, ia akan bisa kembali beraktivitas secara reguler dalam kompetisi.







