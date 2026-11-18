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Masa depan Vinicius Junior di Madrid tak lagi sepasti yang diyakini semua orang. Satu pernyataan dari mantan direktur olahraga Real Madrid kembali memicu perdebatan dan mengungkap bahwa Los Blancos menerima dua tawaran penting untuk bintang Brasil tersebut. Penjualan pun bisa terjadi jika situasi tidak berubah musim ini.

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Vinicius Junior terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2032, tetapi itu tidak berarti masa depannya sepenuhnya terjamin. Pemain asal Brasil itu memperpanjang kontraknya dengan klub pada musim panas ini, meski situasinya memicu perdebatan luas dalam beberapa bulan terakhir.

Performanya yang tidak konsisten, persaingan ketat memperebutkan posisi di lini serang, serta keraguan soal kecocokannya dengan tim telah memicu spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya. Kini, Pedja Mijatovic, mantan bintang Real Madrid, mengungkapkan bahwa klub menerima dua tawaran penting untuk sang penyerang pada bursa transfer terakhir, dan ia tidak menutup kemungkinan sang pemain hengkang.

Mantan direktur olahraga Real Madrid itu menganalisis situasi Vinicius dalam program "El Larguero" di radio Cadena SER. Ia menetapkan syarat yang jelas bagi Real Madrid untuk mempertimbangkan kemungkinan menjualnya, sembari menegaskan bahwa semuanya akan bergantung pada hasil musim ini.

"Jika tahun ini berakhir dengan baik dan Real Madrid memenangi LaLiga, serta Vinicius menjadi pemain inti, tampil bagus, cepat pulih, dan memainkan peran menentukan, saya rasa mereka tidak akan menjualnya dalam kondisi apa pun," kata Mijatovic.

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Namun, situasinya akan berubah total jika Real Madrid gagal mencapai target. Mijatovic bersikap sangat tegas dalam hal ini: "Jika yang terjadi sebaliknya, saya rasa klub akan mempertimbangkan tawaran apa pun yang datang. Jika Real Madrid tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan ada tawaran bagus yang masuk, ia akan tersedia untuk dijual."

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Mijatovic juga mengungkapkan bahwa Real Madrid menerima dua tawaran penting untuk Vinicius pada musim panas lalu, tetapi menolak keduanya. Salah satu tawaran tersebut datang dari Arsenal, yang menunjukkan minat besar terhadap situasi penyerang Brasil itu.

Mantan pemain Real Madrid itu enggan mempertanyakan keputusan mempertahankan sang pemain, mengingat usianya yang masih muda dan potensinya yang besar. "Saya tidak ingin mengatakan mereka salah. Ia berusia 26 tahun dan memiliki masa depan cerah," ujarnya.

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Ia juga membandingkan kondisi psikologis Vinicius bersama tim nasional dan bersama Real Madrid. Setelah mencetak lima gol dalam dua laga terakhirnya bersama Brasil, termasuk hat-trick ke gawang Singapura, Vinicius kembali bersinar jauh dari Madrid.

Bagi Mijatovic, perbedaannya jelas. "Vinicius tampil bagus saat ia bahagia, dan saya melihatnya lebih bahagia bermain untuk tim nasionalnya ketimbang bermain di sini," tuturnya.

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Bintang asal Montenegro itu meyakini bahwa ketidakpastian yang menyelimuti musim panas lalu terkait masa depan Vinicius dan negosiasi perpanjangan kontraknya mungkin berdampak negatif padanya. Situasinya makin buruk akibat persaingan ketat yang ia hadapi di dalam tim, terutama dengan munculnya Diomande.

Dalam konteks ini, ia menyebut: "Saya dulu tidak menghadapi persaingan sekuat yang terjadi sekarang dengan Diomande; sekarang situasinya benar-benar berbeda."

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Ia juga menyinggung kritik Vinicius terhadap dirinya sendiri, yang baru-baru ini mengakui bahwa ia tidak mempersiapkan diri dengan cukup selama musim panas. Namun, Mijatovic mengingatkan bahwa sang pemain tidak boleh bersantai. "Persaingan selalu ada, dan kamu tidak boleh bersantai. Jika kamu bersantai sedikit saja, salah satu rekan setimmu akan memanfaatkannya," katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya rasa ia menjadi sedikit lengah, dengan pemikiran bahwa ia harus menikmati hidupnya karena masih muda. Saya harus mengatakan kepadanya bahwa setelah pensiun dari sepak bola, akan ada kehidupan yang penuh kesenangan bersama keluarga dan teman-teman, dan ia tidak akan menghasilkan uang sebanyak yang ia dapatkan sekarang."