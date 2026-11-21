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Kembalinya harapan di Manchester United seiring kedatangan pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino tidak datang secara cuma-cuma. Ada tagihan finansial baru yang menambah tekanan bagi manajemen klub, yang terpaksa kembali berutang untuk menutupi kewajibannya, di saat krisis teknis dan finansial terus memuncak di markas Old Trafford.

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Hanya tiga hari setelah mengumumkan penunjukan Pochettino sebagai pelatih kepala baru tim, Manchester United memperoleh pinjaman tambahan senilai 10 juta pound sterling. Langkah ini mengungkap sebagian dari biaya finansial yang terus membengkak dari upaya klub untuk merebut kembali posisinya di antara kekuatan besar sepak bola Inggris dan Eropa.

Menurut laporan "BBC Sport", Manchester United, dalam dokumen terperinci yang diserahkan kepada bursa saham bersamaan dengan pengumuman hasil keuangan kuartal pertama pada Kamis, menjelaskan bahwa mereka wajib membayar kompensasi sebesar 7,5 juta pound sterling kepada Federasi Sepak Bola Amerika Serikat untuk mendapatkan jasa pelatih asal Argentina tersebut.

Klub Inggris itu sebelumnya mengumumkan pada 13 November bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Pochettino untuk menangani tim dengan kontrak berdurasi dua setengah tahun, sebelum memperoleh pinjaman baru pada 16 November, atau hanya tiga hari setelah kesepakatan tersebut diumumkan.

Pendanaan ini bukan satu-satunya kewajiban. Pinjaman tersebut merupakan satu dari tiga pinjaman yang dikonfirmasi klub setelah 30 September, tanggal berakhirnya kuartal keuangan pertama, sehingga jumlah terutang dalam batas fasilitas kredit bergulir meningkat menjadi 240 juta pound sterling.

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Tagihan Pelatih Mendekati 100 Juta

Namun, pinjaman baru ini hanyalah bagian dari tagihan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Total pengeluaran Manchester United terkait penunjukan dan pemecatan pelatih telah mencapai sekitar 95 juta pound sterling sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013.

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Angka tersebut diperkirakan akan menembus 100 juta pound sterling begitu biaya perekrutan staf kepelatihan pendamping Pochettino ditambahkan, ditambah kompensasi terkait pemutusan kontrak pelatih sebelumnya, Michael Carrick.

Carrick meninggalkan jabatannya pekan lalu setelah tim terperosok ke zona degradasi, di tengah salah satu awal musim terburuk Manchester United dalam 40 tahun terakhir.

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Pemecatannya terjadi meski ia sebelumnya mendapat kesempatan untuk bertahan dengan kontrak dua tahun, setelah meraih hasil positif selama enam bulan menangani tim sebagai pelatih sementara pada musim lalu.

Pochettino menjadi pelatih permanen kesembilan yang menukangi Manchester United sejak kepergian Ferguson, termasuk Ralf Rangnick yang mengambil alih tugas pada November 2021. Pergantian yang terus berulang ini mencerminkan besarnya gejolak teknis yang dialami klub, terlebih dalam tiga musim terakhir selalu terjadi pergantian pelatih di tengah musim.

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Kewajiban Finansial Besar dan Utang Bernilai Jutaan

Rincian yang diungkap dokumen tersebut tidak berhenti pada biaya pelatih dan pinjaman. Manchester United juga mengonfirmasi pengeluaran sebesar 5,7 juta pound sterling untuk mendaftarkan pemain baru atau memperpanjang kontrak pemain yang ada serta anggota staf kepelatihan.

Data tersebut juga mengungkap kewajiban finansial besar terkait biaya transfer pemain dengan total nilai 417 juta pound sterling, 181 juta di antaranya harus dilunasi dalam setahun ke depan.

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Di saat yang sama, klub menyebut total utangnya mencapai 750 juta dolar, atau setara sekitar 577,4 juta pound sterling, berdasarkan nilai tukar yang tercatat pada 30 September.

Dengan demikian, Manchester United dihadapkan pada persamaan yang rumit: pengelolaan baru proyek teknis di bawah komando Pochettino, tagihan pergantian pelatih yang terus membengkak, serta kewajiban finansial berat yang menempatkan manajemen pada ujian sesungguhnya.

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Akankah pelatih asal Argentina itu berhasil mengubah pengeluaran ini menjadi stabilitas dan hasil di lapangan, atau justru proyek penyelamatan baru ini menjadi episode lain dalam rangkaian terkurasnya kas klub?