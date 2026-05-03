Pindah ke Godts? 'Tidak mungkin dia berpikir bisa bermain di Liga Premier'

Menurut Kenneth Perez, bintang Ajax Mika Godts tidak boleh berpikir bahwa ia bisa bermain di Liga Premier tahun depan, demikian kata analis tersebut dalam acara Dit Was Het Weekend di ESPN. Menurutnya, hal ini terutama berkaitan dengan aspek kebugaran.

Perez sangat memuji pemain asal Belgia itu, terutama golnya di menit terakhir pada Sabtu lalu di Johan Cruijff ArenA. Ajax sepertinya akan kalah, tapi berkat tendangan voli indah dari pemain sayap kiri itu, Ajax masih bisa meraih satu poin dari laga melawan juara nasional.

"Gol itu agak kurang mendapat sorotan. Tahu nggak seberapa sulitnya itu?!", kata Perez. "Biasanya orang bakal berpikir: 'Kenapa dia menendang?' Dengan kaki kiri, tendangan voli dari udara. Gol yang luar biasa. Secara teknis, ini sangat mengagumkan," lanjut mantan pemain Ajax tersebut.

Bintang Ajax ini, yang telah mencetak tujuh belas gol dan empat belas assist dalam empat puluh pertandingan, semakin sering dikaitkan dengan klub-klub top luar negeri, termasuk Arsenal, Chelsea, dan FC Barcelona, berkat performa apiknya. Meskipun antusias dengan pemain sayap kreatif ini, Perez tetap ingin memberikan catatan dan menilai pindah ke Liga Premier untuk saat ini bukanlah langkah yang bijaksana.

"Tidak mungkin Godts berpikir dia bisa bermain di Premier League. Tidak mungkin," kata Perez, yang menyarankan pemain internasional baru ini untuk mengambil langkah peralihan.

"Dia benar-benar harus memperkuat diri di klub di Belanda atau di FC Porto, atau semacamnya, agar dia bisa mempertahankan level permainannya sepanjang musim. Level permainannya sama sekali bukan masalah, tapi kondisinya. Itu juga terlihat dari penampilannya yang lemah di babak kedua melawan PSV," tutup Perez.

Minggu lalu, Godts juga mencetak gol yang luar biasa. Dalam laga tandang melawan NAC Breda, ia mencetak gol kedua pada malam itu setelah berhasil mengelabui beberapa pemain belakang. Tak heran jika gol tersebut langsung dibandingkan dengan gol terkenal Ibrahimovic.