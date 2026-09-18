"Pilihan pertama, kedua, dan ketiga": Klub raksasa mulai memburu Bono

Kiper internasional Maroko, Yassine Bounou, penjaga gawang Al Hilal Saudi, masuk dalam radar ketertarikan klub Argentina River Plate, yang tengah mengkaji kemungkinan mendatangkannya pada bursa transfer mendatang, sebagai antisipasi atas kepergian kiper mudanya, Santiago Beltran.

Jurnalis Argentina, Hernan Castillo, menyebutkan bahwa Bounou merupakan satu-satunya nama yang dibidik River Plate saat ini untuk menggantikan Beltran, seraya menegaskan bahwa kiper Maroko itu adalah "pilihan pertama, kedua, dan ketiga" klub untuk posisi tersebut.

Menurut sumber yang sama, manajemen River Plate sudah mulai menjalin kontak dan pembicaraan awal dengan lingkungan Bounou, dengan tujuan mengetahui sikapnya dan kemungkinan membuka negosiasi terkait kepindahannya ke klub Argentina itu pada periode mendatang.

Ketertarikan River Plate terhadap Bounou didasari oleh pengalaman besarnya di level internasional, di samping hubungannya yang sudah dikenal dengan klub, setelah kiper Maroko itu sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk mengenakan jersey "Los Millonarios" di masa depan.

Bounou sempat berbicara usai Piala Dunia mengenai kemungkinan bermain untuk River Plate, dengan mengatakan: "Hal itu tidak bergantung pada saya, tetapi jika kesempatan datang pada suatu waktu, itu akan menjadi hal yang bagus."

Kiper Maroko itu terikat kontrak dengan Al Hilal Saudi hingga pertengahan tahun 2028, yang berarti kepergiannya tidak akan terlepas dari sikap klub Saudi tersebut dan segala kemungkinan negosiasi antara kedua belah pihak.

River Plate saat ini menempatkan Bounou sebagai satu-satunya opsi di hadapan mereka untuk menggantikan Beltran jika ia hengkang, di tengah keinginan klub untuk memperkuat posisi penjaga gawang dengan seorang kiper yang memiliki pengalaman internasional besar.