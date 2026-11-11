Bagikan Ikuti GOAL di Google

Thiago Pitarch, pemain muda Real Madrid, mengungkap cerita di balik pengalaman pertamanya bersama tim utama klub Kerajaan tersebut, dengan mengakui bahwa ia merasakan gugup yang luar biasa selama latihan pertamanya, sebelum akhirnya menyimpan kenangan istimewa setelah mencetak gol dari umpan bintang Prancis Kylian Mbappe.

Iklan

Gelandang berusia 19 tahun itu berbicara dalam sebuah wawancara dari pemusatan latihan timnas Spanyol U-21, yang dikutip oleh surat kabar Marca, tentang pengalamannya bersama tim utama, setelah mendapat kesempatan tampil bersama Real Madrid musim lalu, dan saat ini ia terus menimba pengalaman bersama tim Castilla di liga divisi satu Spanyol (divisi tiga).

Umpan Mbappe menciptakan kenangan yang tak terlupakan

Pitarch berkata tentang pengalaman pertamanya bersama tim utama: "Saya ketakutan di latihan pertama saya bersama Real Madrid."

Ia menambahkan: "Saya mencetak gol di latihan pertama setelah umpan dari Mbappe, dan saya harus meminta video itu kepada mereka."

Iklan Iklan

Pemain muda itu mengenang momen di balik promosinya yang mendadak, menjelaskan: "Begitu saya kembali dari Marbella bersama tim cadangan, mereka memberi tahu saya bahwa saya akan dipromosikan untuk berlatih bersama tim utama, dan Xabi Alonso ada di sana. Saya tidak percaya dengan apa yang terjadi, karena saya belum pernah dipromosikan ke latihan bersamanya."

Topik Terkait

Tentang penampilan perdananya di Liga Champions Eropa melawan Benfica, ia berkata: "Saya tidak menyangka hal itu, saya gugup, tetapi bola membuat saya merasa tenang."

Apa yang ia katakan tentang Mourinho?

Iklan

Pitarch menyinggung hubungannya dengan pelatih Jose Mourinho, memuji caranya memperlakukan para pemain, dengan berkata: "Mourinho sangat dekat dengan semua orang, dan sering bercanda, tetapi ia juga serius ketika situasi menuntutnya."

Ia menambahkan: "Merupakan sebuah kehormatan besar ketika seorang pelatih seperti dia mengatakan hal-hal positif tentang saya."

Iklan

Gelandang muda itu hanya mendapatkan satu menit bersama tim utama sepanjang musim ini, tetapi Mourinho sebelumnya telah membela posisinya, dengan menegaskan bahwa Pitarch adalah pemain tim utama.

Mimpi Real Madrid dimulai pada usia 16 tahun

Iklan

Pitarch mengungkapkan bahwa mimpinya selalu bermain untuk Real Madrid, dengan berkata: "Saya selalu ingin menjadi pemain sepak bola di Real Madrid, klub terbaik di dunia. Inilah kehidupan yang ingin saya jalani, dan saya menghadapi segala sesuatu dengan sangat tenang."

Pemain itu bergabung dengan klub Kerajaan pada 2023, setelah memulai kariernya di akademi Atletico Madrid, di bawah arahan pelatih asal Serbia Milenko Pantic, sebelum menjalani pengalaman di akademi Getafe dan Leganes.

Iklan

Ia menjelaskan tentang kepindahannya ke Real Madrid: "Ketika kesempatan untuk bergabung dengan klub muncul pada usia 16 tahun, saya tidak ragu sedetik pun."

Ia juga mengakui sulitnya beradaptasi pada awalnya, tetapi ia menekankan bahwa ia belajar banyak dari pengalaman itu, seraya memuji dukungan besar yang diberikan kedua orang tuanya sepanjang kariernya, karena mereka jarang absen dari latihan atau pertandingannya.