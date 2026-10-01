Piers Morgan: Pernyataan Jesus soal Ronaldo "omong kosong"

Jurnalis Inggris Piers Morgan, yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Cristiano Ronaldo, bereaksi terhadap krisis yang mengguncang kamp timnas Portugal, setelah sang kapten tim meninggalkan kamp "Brasil Eropa" di Denmark, pada Rabu kemarin.

Morgan menulis melalui akun-akunnya di media sosial sebuah komentar singkat atas pernyataan Jorge Jesus, pelatih Portugal, dalam konferensi pers yang mendahului laga melawan Denmark, yang di dalamnya ia menegaskan tidak ada masalah apa pun dengan Ronaldo.

Morgan menulis: "Omong kosong".

Jurnalis Inggris itu tidak berhenti sampai di situ, sebab ia juga mengomentari laporan yang dimuat surat kabar "The Times", yang menyebutkan bahwa Ronaldo meninggalkan kamp timnas Portugal setelah dikatakan kepadanya bahwa kebutuhan tim lebih penting daripada kepentingan pribadinya, dan itu menyusul perundingan darurat untuk menyelesaikan perselisihan antara dirinya dan pelatih Jorge Jesus.

Morgan menanggapi laporan tersebut dengan mengatakan: "Itu bukan alasan kepergiannya, sebagaimana akan menjadi jelas begitu ia berbicara soal itu".

Perpisahan terakhir dengan timnas Portugal?

Dalam perkembangan yang lebih serius, surat kabar "A Bola" menyebutkan bahwa Ronaldo telah mengambil keputusan final untuk tidak kembali ke timnas Portugal, dan bahwa keputusan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Menurut surat kabar itu, laga melawan Wales di Stadion Alvalade merupakan pertandingan terakhir yang dimainkan Ronaldo dengan kostum Portugal, sehingga berakhir pula karier internasionalnya setelah sekian tahun diwarnai pencapaian dan rekor.

Ronaldo pada Rabu malam telah menegaskan kepergiannya dari kamp timnas Portugal, satu hari sebelum pertandingan, menyusul percakapan yang mempertemukannya dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença.

Penyerang Al Nassr itu menulis melalui akun-akun resminya: "Setelah konferensi pers pelatih, dan menyusul percakapan dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kamp timnas".

Ia menambahkan: "Pada waktunya yang tepat, saya akan mengatakan kebenaran kepada seluruh rakyat Portugal mengenai alasan-alasan yang mendorong saya meninggalkan timnas, yang selama ini selalu saya baktikan diri untuknya".

Ronaldo menutup pesannya dengan mengatakan: "Sekarang saatnya saya mendoakan yang terbaik bagi Portugal dan bagi seluruh rekan saya di timnas, tanpa terkecuali".