Tim Italia yang berlaga di Piala Dunia U-17 menyaksikan sesi latihan bebas Grand Prix Qatar atas undangan Stefano Domenicali, presiden sekaligus CEO Formula 1. Pada Jumat sore, para pemain Italia mengunjungi paddock Mercedes dan disambut oleh juara dunia asal Italia, Kimi Antonelli.
Setelah menjadi juara grup dengan poin sempurna, tim nasional asuhan Daniele Franceschini bersiap menghadapi Tajikistan pada babak 32 besar yang dijadwalkan berlangsung Senin, 30 November.
Ketua delegasi Giovanni Galli (mantan kiper Milan dan Napoli, juara dunia bersama Italia pada 1982) mengatakan: "Saya berterima kasih kepada Stefano Domenicali atas undangannya dan kesempatan yang ia berikan kepada kami untuk melihat dari dekat dunia Formula 1 yang luar biasa. Ini menjadi sore yang istimewa, yang memungkinkan para pemain kami berinteraksi dengan sosok-sosok yang benar-benar unggul di dunia olahraga. Kunjungan ke paddock Mercedes dan pertemuan dengan Kimi Antonelli membuat pengalaman ini semakin bermakna, memberikan momen yang sangat mengharukan dan kenangan istimewa bagi tim. Saya yakin pertemuan seperti ini sangat penting karena mempertemukan dua dunia yang berbeda, sepakbola dan balap mobil, yang disatukan oleh nilai-nilai seperti semangat, kerja keras, pengorbanan, dan upaya mencapai performa terbaik. Pengalaman yang berharga bagi seluruh delegasi kami."
DAFTAR PEMAIN
Kiper: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);
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Bek: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);
Gelandang: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);
Penyerang: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).
STAF
Pelatih: Daniele Franceschini; Ketua delegasi: Giovanni Galli; Koordinator tim nasional kelompok usia: Maurizio Viscidi; Asisten pelatih: Marco Scarpa; Pelatih kiper: Francesco Antonioli; Pelatih fisik: Roberto Ghielmetti; Analis pertandingan: Francesco Donzella; Dokter: Giorgio Liberati Petrucci dan Lorenzo Sapegno; Fisioterapis: Aldo Abbadia dan Saverio Didonato; Ahli gizi: Giuseppe Cuzzocrea; Bagian pers: Alessandro Paoli; Bagian administrasi, keuangan, dan pengawasan: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Sekretaris: Guglielmo Cammino.
FASE GRUP (19 hingga 27 November)
PERTANDINGAN PERTAMA
Kamis, 19 November
Kaledonia Baru-Ekuador 0-1
Prancis-Haiti 3-1
Korea Selatan-Uganda 3-0
Arab Saudi-Uruguay 2-3
Mozambik-Denmark 4-0
Qatar-Panama 2-0
Mesir-Yunani 1-2
Argentina-Australia 0-2
Jumat, 20 November
Kuba-Tajikistan 3-5
Belgia-Vietnam 3-2
Mali-Selandia Baru 3-0
Spanyol-Tiongkok 5-0
ITALIA-Jamaika 6-0
Senegal-Kroasia 1-1
Pantai Gading-Uzbekistan 2-1
Fiji-Maroko 0-6
Sabtu, 21 November
Jepang-Kolombia 1-2
Serbia-Honduras 2-0
Tanzania-Kosta Rika 2-2
Kamerun-Venezuela 1-2
Republik Dominika-Montenegro 1-1
Brasil-Irlandia 2-1
Chile-Aljazair 4-2
Meksiko-Rumania 1-0
PERTANDINGAN KEDUA
Minggu, 22 November
Yunani-Panama 2-1
Denmark-Australia 0-0
Ekuador-Uganda 0-0
Prancis-Arab Saudi 0-1
Korea Selatan-Kaledonia Baru 6-0
Qatar-Mesir 0-2
Argentina-Mozambik 2-1
Uruguay-Haiti 4-1
Senin, 23 November
Tajikistan-Kroasia 0-4
Spanyol-Fiji 15-0
Uzbekistan-Jamaika 6-2
Senegal-Kuba 9-0
ITALIA-Pantai Gading 2-1
Maroko-Tiongkok 2-2
Mali-Belgia 2-1
Vietnam-Selandia Baru 3-3
Selasa, 24 November
Kosta Rika-Irlandia 0-2
Venezuela-Rumania 1-0
Jepang-Serbia 0-1
Meksiko-Kamerun 4-0
Republik Dominika-Chile 2-1
Brasil-Tanzania 1-0
Aljazair-Montenegro 2-1
Honduras-Kolombia 0-2
PERTANDINGAN KETIGA
Rabu, 25 November
Ekuador-Korea Selatan 2-3
Uganda-Kaledonia Baru 6-0
Uruguay-Prancis 0-3
Haiti-Arab Saudi 1-2
Yunani-Qatar 4-1
Panama-Mesir 1-4
Denmark-Argentina 3-3
Australia-Mozambik 2-2
Kamis, 26 November
Vietnam-Mali 0-2
Selandia Baru-Belgia 0-6
Uzbekistan-ITALIA 1-3
Jamaika-Pantai Gading 1-3
Maroko-Spanyol 0-2
Tiongkok-Fiji 8-0
Tajikistan-Senegal 1-1
Kroasia-Kuba 7-0
Jumat, 27 November
Honduras-Jepang 0-7
Kolombia-Serbia 0-1
Kosta Rika-Brasil 0-3
Irlandia-Tanzania 3-1
Aljazair-Republik Dominika 1-0
Montenegro-Chile 0-1
Venezuela-Meksiko 0-0
Rumania-Kamerun 3-1
KLASEMEN
Grup A: Yunani 9, Mesir 6, Qatar 3, Panama 0.
Grup B: Korea Selatan 9, Uganda 4 (+3), Ekuador 4 (0), Kaledonia Baru 0.
Grup C: Australia 5, Argentina 4 (-1), Mozambik 4 (+3), Denmark 2.
Grup D: Prancis 6 (+4), Arab Saudi 6 (+1), Uruguay 6 (+1), Haiti 0.
Grup E: ITALIA 9, Pantai Gading 6, Uzbekistan 3, Jamaika 0.
Grup F: Kroasia 7, Senegal 5, Tajikistan 4, Kuba 0.
Grup G: Mali 9, Belgia 6, Vietnam 1, Selandia Baru 1.
Grup H: Spanyol 9, Maroko 4 (+4), Tiongkok 4 (+3), Fiji 0.
Grup I: Brasil 9, Irlandia 6, Tanzania 1, Kosta Rika 1.
Grup J: Chile 6 (+2), Aljazair 6 (0), Republik Dominika 4, Montenegro 0.
Grup K: Meksiko 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Rumania 3, Kamerun 0.
Grup L: Serbia 9, Kolombia 6, Jepang 3, Honduras 0.
JADWAL
Babak 32 besar (Senin, 30 November dan Selasa, 1 Desember)*
Senin, 30 November
SDF1) Pukul 13.30: ITALIA-Tajikistan, Lapangan 4
SDF2) Pukul 13.30: Kroasia-Uruguay, Lapangan 9
SDF3) Pukul 14.00: Brasil-Mozambik, Lapangan 1
SDF4) Pukul 14.30: Belgia-Arab Saudi, Lapangan 5
SDF5) Pukul 15.30: Irlandia-Pantai Gading, Lapangan 3
SDF6) Pukul 16.00: Meksiko-Argentina, Lapangan 2
SDF7) Pukul 16.30: Spanyol-Uzbekistan, Lapangan 8
SDF8) Pukul 16.30: Chile-Maroko, Lapangan 7
Selasa, 1 Desember
SDF9) Pukul 13.30: Mali-Republik Dominika**, Lapangan 9
SDF10) Pukul 13.30: Australia-Senegal, Lapangan 4
SDF11) Pukul 14.00: Korea Selatan-Jepang, Lapangan 1
SDF12) Pukul 14.30: Serbia-Tiongkok, Lapangan 5
SDF13) Pukul 15.30: Yunani-Ekuador, Lapangan 3
SDF14) Pukul 16.00: Mesir-Kolombia, Lapangan 2
SDF15) Pukul 16.30: Prancis-Uganda, Lapangan 7
SDF16) Pukul 16.30: Venezuela-Aljazair, Lapangan 8
Babak 16 besar (Kamis, 3 dan Jumat, 4 Desember)
Perempat-final (Senin, 7 Desember)
Semifinal (Kamis, 10 Desember)
Final (Minggu, 13 Desember)
Perebutan tempat ketiga pukul 13.30: Tim yang kalah di SF1-Tim yang kalah di SF2, Lapangan 2
Perebutan tempat pertama pukul 17.00: Pemenang SF1-Pemenang SF2, Stadion ‘Ahmad Bin Ali’ di Doha.
Seluruh waktu yang tercantum menggunakan CET (Waktu Eropa Tengah).