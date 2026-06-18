Piala Dunia di FOX: Layanan streaming, paket TV, biaya berlangganan, uji coba gratis, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 secara resmi telah menjadi turnamen terbesar dan paling spektakuler dalam sejarah sepak bola di Amerika Utara. Dengan format yang diperluas menjadi 48 tim yang kini sedang berlangsung, turnamen ini menampilkan 104 pertandingan yang disiarkan secara langsung mulai dari kick-off pembuka pada 11 Juni hingga final pada 19 Juli 2026. Menavigasi layanan streaming di tengah turnamen sangat penting untuk menyaksikan setiap gol dari rangkaian aksi olahraga premium selama 340 jam ini.

Di Amerika Serikat, hak siar berbahasa Inggris dibagi antara FOX (menayangkan 70 pertandingan di jaringan utamanya) dan FS1 (menayangkan 34 pertandingan). Baik Anda lebih memilih layanan streaming olahraga komprehensif seperti Fubo atau platform digital mandiri seperti FOX One dan Tubi, menyiapkan pusat siaran turnamen Anda sangatlah mudah.

Di bawah ini, GOAL merinci secara tepat cara menonton sisa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026, termasuk menjelajahi paket harga terbaru, periode uji coba gratis, penawaran khusus selama turnamen berlangsung, serta persyaratan resolusi 4K asli.





Jadwal siaran TV pertandingan Piala Dunia mendatang





Opsi & Paket Langganan Fubo

Fubo menyediakan pusat siaran olahraga premium berkinerja tinggi yang menyatukan semua stasiun penyiaran Piala Dunia berbahasa Inggris dan Spanyol yang diperlukan dalam satu lokasi terpadu. Fubo juga merupakan satu-satunya penyedia yang menawarkan tata letak multiview 4 pertandingan yang sepenuhnya dapat disesuaikan, menjadikannya pilihan ideal untuk menonton pertandingan-pertandingan babak penyisihan grup pada hari terakhir secara bersamaan.





Fubo menawarkan paket langganan yang disesuaikan untuk memenuhi segala anggaran atau preferensi bahasa:

Paket Harga Promo (Bulan 1) Harga Standar Liputan Piala Dunia Cocok Untuk Fubo Latino $9,99/bulan (2 Bulan Pertama) $14,99/bulan Liputan Lengkap dalam Bahasa Spanyol (Telemundo & Universo) Penggemar yang mengutamakan anggaran, siaran berbahasa Spanyol Fubo Sports™ & Berita $45,99/bulan $55,99/bulan Hanya Pertandingan Jaringan FOX Liputan bahasa Inggris tingkat pemula Fubo Pro (Live TV Core) $48,99/bulan $73,99/bulan Semua 104 Pertandingan (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Paket lengkap bagi yang beralih dari TV kabel Fubo Ultra $53,99/bulan $83,99/bulan Semua 104 Pertandingan + Siaran 4K HDR Penggemar olahraga sejati yang mengutamakan kualitas tinggi

Langganan FOX Piala Dunia & Paket Mandiri

Anda tidak harus menggunakan set-top box model lama untuk menikmati turnamen ini. FOX telah memodernisasi ekosistemnya, dengan membagi akses melalui aplikasi digital dan layanan siaran over-the-air tradisional:

Antena Over-The-Air (OTA) (Gratis): Dengan memasang antena digital dasar, Anda mendapatkan akses gratis seumur hidup ke jaringan afiliasi lokal. Ini memungkinkan Anda menonton 70 pertandingan yang dijadwalkan di jaringan utama FOX, termasuk final di MetLife Stadium dan semua pertandingan babak penyisihan grup USMNT.

Langganan FOX One Premium (diperkirakan $5,99–$7,99/bulan): Diluncurkan di berbagai platform digital utama seperti Roku Premium Subscriptions, FOX One berfungsi sebagai layanan streaming langsung ke konsumen. Langganan ini membuka akses ke semua 104 pertandingan (baik siaran FOX maupun FS1) secara langsung dan on-demand tanpa perlu paket kabel. Layanan ini dilengkapi antarmuka khusus Piala Dunia dengan pelacakan data interaktif dan tayangan ulang pertandingan instan.

Otentikasi Penyedia TV (Gratis dengan TV Kabel/Streaming): Jika Anda sudah berlangganan penyedia TV langsung (seperti Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV, atau TV kabel tradisional), Anda cukup mengunduh Aplikasi FOX Sports atau mengunjungi FOXSports.com, menautkan kredensial akun Anda, dan menonton setiap pertandingan tanpa biaya tambahan.









Penawaran, Promo, & Uji Coba Gratis Terkini

Jika Anda ingin merencanakan jadwal menonton sambil tetap menghemat pengeluaran, ada beberapa promosi yang dapat Anda manfaatkan selama musim panas ini:

Uji Coba Gratis Fubo Selama 5 Hari: Tersedia untuk pendaftaran baru di semua tingkatan TV langsung utama. Anda dapat menjelajahi daftar saluran dan kualitas streaming platform ini tanpa komitmen apa pun di awal.

Diskon Bulan Pertama Pendaftaran Fubo: Pengguna baru bisa menghemat antara $25 hingga $30 untuk bulan pertama langganan Fubo Pro atau Fubo Ultra, sehingga secara signifikan memangkas biaya untuk menyaksikan babak grup turnamen yang padat.

Diskon Verifikasi Fubo melalui ID.me: Fubo menawarkan promosi khusus bagi personel militer, petugas tanggap darurat, pegawai pemerintah, dan lansia, yang memberikan potongan $30 untuk dua bulan pertama langganan Fubo Pro.

Uji Coba Gratis FOX One Selama 3 Hari: Pengguna baru yang mengunduh aplikasi mandiri dapat mengklaim uji coba gratis selama 3 hari. Ini adalah pilihan ideal untuk mencoba fitur data overlay yang disesuaikan dari platform ini selama pertandingan-pertandingan penting.

Siaran Langsung Gratis 4K di Tubi: Sebagai kabar baik bagi para pemotong kabel yang beranggaran terbatas, platform gratis beriklan milik FOX, Tubi , akan menyiarkan langsung momen-momen pembukaan terbesar turnamen ini secara gratis dalam resolusi 4K . Anda dapat menonton tanpa perlu memasukkan detail kartu kredit atau login langganan untuk pertandingan-pertandingan unggulan berikut ini:

11 Juni: Meksiko vs. Afrika Selatan (Pertandingan Pembuka Resmi Turnamen) 12 Juni: AS vs. Paraguay (Pertandingan Pembuka Babak Grup USMNT)

Tubi FIFA World Cup™ FOX Hub: Layanan digital khusus dan gratis ini menyajikan rangkuman pertandingan sepanjang waktu, cuplikan acara on-demand yang diringkas, serta analisis studio untuk memastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru secara instan.

💡 Tips Pro: Setiap paket Fubo dilengkapi dengan fitur Cloud DVR Tanpa Batas. Jika pertandingan di luar wilayah siaran dimulai saat Anda sedang bekerja atau larut malam, Anda dapat mengaturnya agar direkam secara otomatis dan menonton ulang siarannya secara lengkap sesuai jadwal Anda sendiri dari perangkat apa pun.



Cara Menonton Piala Dunia dalam Resolusi 4K Asli

Kedua platform ini mengutamakan kualitas siaran terbaik di industri. Setiap pertandingan dari 104 pertandingan turnamen akan tersedia untuk ditonton dalam resolusi 4K HDR asli melalui platformFOX One, AplikasiFOX Sports, dan dengan berlangganan paket Fubo Ultra.

📺 Daftar Periksa Kualitas 4K:

Untuk merasakan suasana stadion yang semarak dalam resolusi 4K yang jernih, pastikan pengaturan Anda memenuhi kriteria berikut:

Layar televisi 4K yang kompatibel.

Perangkat pemutaran yang didukung (seperti Apple TV 4K, Roku Ultra, atau Amazon Fire TV Stick 4K).

Kecepatan koneksi internet rumah yang stabil minimal 25 Mbps .

Panduan Pengaturan Perangkat Langkah demi Langkah

Mengonfigurasi pengaturan streaming Anda sebelum upacara pembukaan pada 11 Juni hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit di hampir semua ekosistem perangkat keras (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Smart TV Samsung/LG, dan perangkat seluler iOS/Android):

Pilih & Daftar: Kunjungi halaman pendaftaran resmi Fubo atau FOX One di browser desktop atau seluler Anda, pilih paket yang sesuai dengan anggaran rumah tangga Anda, dan aktifkan uji coba gratis Anda. Buka Toko Aplikasi Perangkat Anda: Dari layar beranda utama smart TV atau streaming stick Anda, buka aplikasi toko perangkat. Cari dan Unduh: Ketik Fubo , FOX One , atau FOX Sports , lalu mulai proses pengunduhan instalasi. Masuk & Verifikasi: Buka aplikasinya. Masuk dengan kredensial yang baru Anda daftarkan. Jika Anda menggunakan Aplikasi FOX Sports, pilih "Link Provider" untuk masuk menggunakan kredensial TV berbayar eksternal atau Fubo Anda. Tandai sebagai Favorit: Tandai pusat informasi Piala Dunia FIFA sebagai favorit di dalam aplikasi untuk menerima pemberitahuan kickoff khusus dan pintasan navigasi langsung sepanjang musim panas.







