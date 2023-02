Apes! Pemain Ghaib Ini "Curi" Uang Manchester United Rp. 9 Juta Per Jam!

Nyaris tak pernah main, tapi hanya dengan ongkang-ongkang kaki Pemain Man United ini menerima gaji per jam jauh di atas UMR Indonesia sebulan!

Man United apes karena kehadiran pemain satu ini

Bergaji besar tapi nyaris tak tersedia di tim

Kontraknya di ujung musim ini berakhir

APA YANG TERJADI? Lantaran hanya bermain di 21 pertandingan bagi Manchester United selama empat tahun terakhir, tak berlebihan menyebut Phil Jones adalah pemain ghaib di Old Trafford. Yang bikin geleng-geleng kepala, nyaris tak pernah terlibat di lapangan, sang bek tetap mendapatkan gaji yang cukup menggiurkan di Man United: £500 per jam atau setara Rp. 9 juta per jam -- jauh lebih besar dari gaji UMR Indonesia selama sebulan!

Kabar terbaru dari Jones, dirinya telah dicoret dari skuad resmi musim ini setelah manajer Erik ten Hag mendapati defender Inggris itu lagi dan lagi mengalami cedera, problem yang sangat akrab dengannya sejak memperkuat The Red Devils 12 tahun silam.

APA YANG DIKATAKAN? "Sepanjang musim, dia cedera. Saya tidak bisa bilang [apakah Jones akan bermain lagi di musim ini]. Yang bisa saya sampaikan adalah dia tidak tersedia untuk latihan sejak hari pertama musim ini, jadi saya kira tidak ada kesempatan bagi Anda untuk pulih cepat dan segera tersedia," tegas ten Hag perihal absensi Jones berujung pencoretan dari skuad.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty

GAMBARAN BESAR: Jones, 30 tahun, pernah digadang-gadang akan jadi kapten masa depan timnas Inggris dan "pemain terbaik yang pernah ada" oleh Sir Alex Ferguson. Nahas, rangkaian cedera menghambat keberuntungannya hingga membuatnya lebih banyak terdampar di bangku cadangan.

2019 silam, Jones menandatangani kontrak baru dengan nilai yang cukup besar, membuat dia bisa mengeruk total £15,6 juta, dengan pendapatan £3,9 juta setiap tahunnya. Nominal gajinya itu diyakini telah menyimpan kecemburuan sosial di kalangan pemain Man United yang bekerja secara maksimal di tim, sedangkan Jones dengan ongkang-ongkang kaki bisa menerima hingga Rp. 9 juta per jam!

APA SELANJUTNYA? Nyaris sudah tak ada masa depan bagi Jones di Man United polesan ten Hag. Kontrak dia akan berakhir di pengujung musim 2022/23 dan spekulasi menyebut kemungkinan besar sang bek akan angkat kaki dari Old Trafford.