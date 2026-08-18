Julián Álvarez, penyerang Atlético Madrid, meninggalkan isyarat yang mencolok setelah kepindahan resmi Rodri ke Barcelona, ketika ia memberikan reaksi suka pada video pertama yang diunggah Manchester City untuk melepas gelandang asal Spanyol tersebut, di saat pemain asal Argentina itu terus berusaha meninggalkan klubnya dan pindah ke tim Catalan.

Video yang diunggah melalui akun-akun Manchester City tersebut mendapat perhatian khusus, setelah menampilkan momen-momen terbaik Rodri selama tujuh tahun yang ia habiskan di Stadion Etihad, sebelum Álvarez memilih untuk menekan tombol suka, sebuah langkah yang tampak sederhana, namun memiliki makna khusus mengingat kondisi yang dialami penyerang asal Argentina itu.

Rodri Mewujudkan Apa yang Diidamkan Álvarez

Menurut yang disebutkan surat kabar "Sport", reaksi Álvarez datang pada momen yang sangat sensitif, setelah Rodri berhasil menuntaskan langkah yang telah diupayakan penyerang Atlético Madrid itu selama berbulan-bulan.

Gelandang asal Spanyol tersebut telah mengakhiri fasenya bersama Manchester City, setelah menunjukkan keinginannya untuk menjalani pengalaman baru, sebelum klub Inggris itu mencapai kesepakatan dengan Barcelona terkait kepindahannya ke skuad tim Catalan.

Adapun Álvarez, ia masih terjebak di Atlético, meski memiliki keinginan yang telah diumumkan untuk mengubah tujuannya dan mewujudkan mimpinya bermain dengan kostum Barcelona.

Penyerang asal Argentina itu sebelumnya telah mengungkapkan sikapnya secara jelas selama gelaran Piala Dunia, ketika ia berkata: "Yang terbaik bagi kedua pihak adalah kepindahan ini, dan aku ingin mewujudkan mimpiku," tanpa menyebut Barcelona dengan nama.

Sejak saat itu, Barcelona terus melakukan upaya untuk membuka jalan bagi transfer ini, sementara Atlético Madrid berpegang pada sikapnya yang menolak melepas sang pemain dengan mudah, sehingga proses ini tetap rumit hingga kini, meski keinginan Álvarez untuk pergi dan menjadikan Barcelona sebagai tujuan favoritnya terus berlanjut.

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Kebersamaan Masa Lalu yang Mempertemukan Rodri dan Álvarez

Reaksi Álvarez terhadap video perpisahan Rodri memperoleh arti penting tambahan mengingat hubungan yang mempertemukan keduanya di Manchester City.

Keberadaan kedua pemain di tim Inggris itu bersamaan pada musim 2022-2023 dan 2023-2024, ketika mereka berbagi ruang ganti selama salah satu periode paling sukses dalam karier Rodri.

Pada tahun 2024, Rodri meraih gelar Liga Primer Inggris bersama Manchester City, sebelum memainkan peran sentral dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Eropa, lalu menutup tahun tersebut dengan meraih Ballon d'Or.

Dua tahun berselang, Rodri menjalani tantangan baru bersama Barcelona, sementara Álvarez menemukan dirinya dalam situasi yang sama sekali berbeda, setelah keinginannya untuk pindah ke klub Catalan itu berbenturan dengan sikap Atlético Madrid.

Manchester City Melepas Rodri

Manchester City berupaya melepas bintang lamanya dengan cara yang istimewa, setelah mengunggah beberapa cuplikan dan materi yang menampilkan momen-momen terbaiknya bersama tim, di samping pesan yang disampaikan Rodri kepada suporter klub, foto dirinya bersama Ballon d'Or, desain yang memuat seluruh gelarnya, serta sejumlah foto yang mendokumentasikan kariernya di Manchester.

Reaksi suka Álvarez muncul pada cuplikan pertama yang diunggah klub Inggris itu untuk melepas Rodri.

Pesan tidak langsung tersebut menunjukkan perbedaan jalur kedua pemain; Manchester City sebelumnya menyetujui kepergian Álvarez ke Atlético Madrid ketika sang pemain menilai bahwa waktunya telah tiba untuk menjalani pengalaman baru, sementara kini ia menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk kembali ke Barcelona dan mewujudkan keinginannya.

Rodri Menolak Berkomentar soal Masa Depan Álvarez

Saat memperkenalkan seorang pemain baru di Barcelona, Rodri menerima pertanyaan mengenai situasi Álvarez, namun ia lebih memilih untuk tidak masuk ke dalam detail masa depan mantan rekan setimnya.

Gelandang asal Spanyol itu berkata: "Aku tidak terbiasa berbicara tentang pemain yang tidak termasuk dalam klub. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah pemain yang sangat luar biasa, dan dia mampu memberikan banyak hal bagi tim mana pun, karena dia salah satu pemain terbaik."

Ia menambahkan: "Aku tahu Deco dan timnya bekerja untuk membangun skuad terbaik yang mungkin, dan urusan ini berpulang kepada mereka."