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Susunan pemain PSV untuk laga VriendenLoterij Eredivisie melawan Go Ahead Eagles telah diumumkan. Pelatih Peter Bosz membuat tiga perubahan pada tim utamanya dibandingkan saat menelan kekalahan menyakitkan 5-1 dari Real Madrid di Liga Champions. Ricardo Pepi termasuk pemain yang akan tampil sejak awal. Pertandingan di Philips Stadion dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

PSV mengalami malam yang sangat mengecewakan di Madrid, meski tim asal Eindhoven itu unggul saat turun minum. Namun, segalanya berjalan buruk bagi tim Bosz pada babak kedua. Kendati demikian, Bosz mendapatkan kepercayaan diri dari penampilan mereka di ibu kota Spanyol.

"Kami melakukan banyak hal dengan baik dalam begitu banyak situasi," kata Bosz dalam konferensi pers Jumat siang. "Itu memberi kami keyakinan bahwa kami mampu bersaing di level ini, bahkan dalam laga tandang. Namun, kami harus mampu melakukannya selama 90 menit."

Di bawah mistar, Bosz tetap mengandalkan Matěj Kovár, sementara ada perubahan di jantung pertahanan. Yarek Gasiorowski menjadi starter menggantikan Armando Obispo. Lutsharel Geertruida, Filip Kostic, dan Sergiño Dest kembali tampil sejak awal.

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Lini belakang PSV akan menghadapi ujian menarik dari pemain andalan Go Ahead, Søren Tengstedt, yang telah mencetak sembilan gol dan menyumbang dua assist dalam 13 pertandingan Eredivisie musim ini.

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Di lini tengah, Bosz masih belum bisa memainkan kapten Mauro Júnior. Paul Wanner menjadi starter saat melawan Real Madrid dan kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya menghadapi tim asal Deventer itu.

Sven Mijnans bergeser satu lini ke belakang dan mengisi lini tengah PSV bersama Kodai Sano dan Wanner. Guus Til memulai laga dari bangku cadangan.

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Perubahan posisi Mijnans juga berdampak pada lini depan tim asal Eindhoven itu. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari cedera, Ricardo Pepi tampil sebagai starter bagi PSV, sementara Ruben van Bommel mempertahankan tempatnya di sayap kiri.

Di sisi kanan, Esmir Bajraktarevic tampil sejak awal menggantikan Ivan Perisic, yang terpaksa ditarik keluar saat jeda pertandingan di Madrid. "Ia sudah menjalani pemeriksaan dan untungnya tidak ditemukan masalah serius. Kami senang mendengarnya. Namun, apakah kondisinya cukup baik untuk bermain besok, masih harus dilihat," kata Bosz pada Jumat mengenai pemain asal Kroasia itu. Kini telah dipastikan bahwa Perisic tidak masuk skuad.

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PSV juga bisa meraih hasil penting dengan mengalahkan Go Ahead menjelang De Klassieker pada Minggu, meski Bosz enggan membahasnya dalam konferensi pers. "Kami harus tampil baik dan menang. Baru setelah itu ada gunanya melihat para pesaing, dan saat itulah menyaksikan mereka akan terasa menyenangkan."

Susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.