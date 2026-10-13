Peter Bosz ubah susunan PSV di setiap lini di Leipzig

PSV akan menghadapi RB Leipzig pada Selasa di fase liga Liga Champions. Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemainnya dengan sejumlah perubahan dibandingkan saat menang 2-0 atas sc Heerenveen. Laga Eropa di Red Bull Arena itu dimulai pukul 21.00.

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar gawang di Red Bull Arena. Sergiño Dest mempertahankan posisinya sebagai bek kanan, sementara Lutsharel Geertruida menggantikan Ryan Flamingo di jantung pertahanan. Armando Obispo menjadi rekannya, sedangkan Filip Kostic menjadi starter di posisi bek kiri.

Mauro Júnior bergeser ke lini tengah selepas jeda saat menghadapi Heerenveen pada Jumat dan akan menjadi starter di lini tersebut melawan Leipzig. Noah Fernandez pun harus duduk di bangku cadangan. Kodai Sano dan Sven Mijnans melengkapi lini tengah PSV.

Ivan Perisic kembali mengisi posisi sayap kanan di lini depan, sementara Ruben van Bommel bertugas menciptakan ancaman dari sisi kiri. Guus Til menjadi ujung tombak PSV karena cedera Ricardo Pepi.

Susunan pemain RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.