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Peter Bosz mengkritik Ruben van Bommel seusai pertandingan, meski PSV tampil dominan atas NEC pada Sabtu sore dan menang 1-4.

PSV unggul sejak awal pertandingan lewat tendangan keras Filip Kostic. Bek asal Serbia itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masuk setelah membentur sisi dalam tiang gawang: 0-1.

Tak lama kemudian, bola ditempatkan di titik penalti menyusul dugaan handball Deveron Fonville. Ivan Perisic tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan membawa tim asal Eindhoven unggul 0-2.

Sesaat sebelum jeda, PSV memperlebar keunggulan menjadi tiga gol. Ahmetcan Kaplan tanpa sengaja menyundul umpan silang Van Bommel ke gawangnya sendiri: 0-3.

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Pada babak kedua, PSV sedikit mengendur. NEC meningkatkan tekanan sehingga tim tamu mendapat lebih banyak ruang. Van Bommel memanfaatkannya untuk mencetak gol 0-4 lewat serangan balik.

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Meski mencetak gol dan memaksa Kaplan melakukan kesalahan, Van Bommel tetap belum memuaskan Bosz. Sang pelatih menyampaikan kritiknya dalam konferensi pers seusai pertandingan.

"Menurut saya, dia masih bisa lebih banyak memanfaatkan kecepatannya. Kalau Anda jauh lebih cepat daripada lawan, Anda bisa mendapat lebih banyak keuntungan dari situ," kata Bosz.

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Pelatih yang sedang berulang tahun itu melanjutkan, "Rekan-rekan setimnya harus lebih sering mencarinya, tetapi dia sendiri juga harus lebih jeli mengenali situasi ketika dia bisa menjadi ancaman."

"Dia sangat bagus. Saat ini dia mungkin melewati lawan dua atau tiga kali per pertandingan, tetapi itu harus menjadi 12 atau 13 kali. Dia harus memaksimalkan kemampuannya," pungkas Bosz.