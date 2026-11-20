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Peter Bosz enggan berbicara terbuka tentang Kevin De Bruyne. Gelandang Napoli itu santer dikaitkan dengan PSV dan bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan klub asal Eindhoven tersebut.

PSV tidak mau membayar tujuh atau delapan juta euro untuk De Bruyne. Namun, klub itu tidak menghentikan upayanya untuk mendapatkan De Bruyne. Pada Jumat, PSV akan mengajukan tawaran baru kepada klub Italia tersebut.

Bosz berbicara singkat soal urusan transfer dalam konferensi pers pada Jumat menjelang laga melawan NEC. "Saya punya banyak tugas di PSV, untungnya ini bukan salah satunya. Earnest (Stewart, direktur teknik, red.) akan menangani hal-hal seperti ini. Tentu saya membicarakannya dengan dia, tetapi itu urusan kami berdua," kata Bosz, seperti dikutip Nu.nl

"De Bruyne adalah pemain Napoli. Selama itu masih berlaku, saya tidak boleh membicarakannya. Saya tidak ingin membicarakan pemain dari klub lain. Menurut saya, itu tidak menghormati mereka. Sebaliknya, saya juga tidak akan senang jika para pelatih membicarakan pemain PSV," tegas pelatih asal Apeldoorn itu.

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Menurut Bosz, para pemain PSV tidak terlalu memikirkan kemungkinan kedatangan De Bruyne. "Tentu ini nama yang sangat besar, tetapi di setiap bursa transfer kami banyak membicarakan hal seperti ini. Biasanya saya tahu beberapa hal, tetapi saya juga benar-benar tidak tahu semuanya."

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Sven Mijnans tertarik bermain bersama De Bruyne. "Selain Messi, dia adalah pemain yang selalu saya perhatikan. Tentu dia pemain yang fantastis. Anda bisa menyebutnya sebagai panutan," ujarnya kepada ESPN.

Mijnans menilai De Bruyne sebagai pemain yang sangat serbabisa. "Dia mengambil begitu banyak risiko dalam umpannya. Kalau perlu bermain sederhana, dia bermain sederhana, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Dia selalu menghasilkan dua, tiga, empat, atau lima umpan yang membuat Anda berpikir: wah, akan ada sesuatu yang terjadi. Ada unsur keberanian di sana."

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De Bruyne (35) terikat kontrak dengan Napoli hingga pertengahan 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim. Transfermarkt menaksir nilai pemain asal Belgia itu saat ini sebesar delapan juta euro.