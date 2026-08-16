Peter Bosz: "Saya langsung menghentikan latihan pada Jumat. Semua orang sangat terpukul"

Peter Bosz pada sesi pers setelah laga Excelsior - PSV mengungkapkan lebih banyak soal cedera Alassane Pléa. Menurut pelatih PSV itu, sang penyerang akan menepi sekitar enam pekan.

Pléa didatangkan musim panas lalu dengan nilai tiga juta euro dari Borussia Mönchengladbach. Namun, penyerang itu sudah mengalami cedera lutut parah pada pertandingan liga keduanya.

Akibatnya, ia tidak lagi bermain pada sisa musim tersebut. Jumat lalu, insiden kembali terjadi saat latihan. Penyerang asal Prancis itu terkapar di lapangan dalam kondisi cedera setelah sebuah aksi.

"Dia tergeletak di sana di lapangan. Itu pemandangan yang mengerikan, mengingat tahun yang sudah dia lalui," ujar pelatih juara bertahan itu.

"Pada akhirnya Anda lega itu bukan lututnya, melainkan cedera parah lain, tetapi kami semua sangat terpukul. Kami juga sudah tidak ingin melanjutkan latihan."

"Saya langsung menghentikan latihan. Saya juga melihatnya dari para pemain. Mereka semua berdiri di sekelilingnya dan itu bukan momen untuk melanjutkan," tutup Bosz.

Menurut Bosz, Pléa baru diperkirakan kembali ke PSV pada Oktober. Untuk sementara, Bosz masih bisa mengandalkan Ricardo Pepi dan Guus Til sebagai penyerang tengah.