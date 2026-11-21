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PSV melanjutkan kiprahnya di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu dengan bertandang ke markas NEC. Sergiño Dest pulih tepat waktu untuk laga besar di Nijmegen. Pertandingan di De Goffert dimulai pukul 16.30 dan dapat disaksikan langsung di ESPN 2.

Peter Bosz dipastikan harus bermain tanpa empat pemain yang mengalami cedera jangka panjang pada Sabtu sore: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa, dan Alassane Pléa.

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar PSV. Dest mundur dari tim nasional Amerika Serikat pekan lalu karena cedera, tetapi Bosz tetap memasangnya sebagai starter melawan NEC, meski laga besar tengah pekan melawan Real Madrid sudah menanti pekan depan.

Tidak ada kejutan lain di lini pertahanan PSV. Lutsharel Geertrudia dan Armando Obispo menjadi duet bek tengah, sementara Filip Kostic menjadi starter di sisi kiri.

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Lini tengah tim asal Eindhoven juga diisi nama-nama yang sudah biasa tampil. Mauro Júnior dan Kodai Sano bertugas menjaga keseimbangan. Guus Til menjadi pemain yang beroperasi paling maju di lini ini.

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Di lini depan, Ivan Perisic bertugas memasok bola dari sisi kanan kepada penyerang Sven Mijnans. Ruben van Bommel beroperasi di sisi kiri dalam laga di De Goffert. Ricardo Pepi memulai pertandingan Sabtu dari bangku cadangan.

PSV memasuki jeda internasional setelah menang 2-5 atas SC Cambuur. Hasil itu menempatkan tim asuhan Bosz di puncak klasemen Eredivisie, meski Feyenoord dan Ajax membuntuti mereka.

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Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.