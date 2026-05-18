Peter Bosz mengungkap adanya kontak dengan Jordi Cruijff: 'Dia berkata kepadaku: ...'

Jordi Cruijff tidak pernah meminta Peter Bosz untuk menjadi pelatih Ajax, demikian dikonfirmasi oleh Bosz sendiri dalam program Studio Voetbal milik NOS.

Pembawa acara Sjoerd van Ramshorst mengajukan pertanyaan langsung kepada pelatih PSV tersebut apakah ia telah dihubungi oleh Cruijff. “Apakah Jordi Cruijff telah mencoba menanyakan pendapatmu secara halus dalam beberapa bulan terakhir, apakah kamu masih ingin memikirkannya?” Bosz memberikan jawaban yang jelas dalam satu kata. “Tidak.”

“Dia mengatakan kepada saya: saya sengaja tidak melakukannya, karena saya melihat Anda merasa nyaman di PSV. Jadi dia tidak melakukannya.” Sebaliknya, Bosz memperpanjang kontraknya di PSV, di mana ia merayakan gelar juara ketiganya tahun ini, selama dua tahun.

Untuk sesaat, juga sempat dibicarakan tentang masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional Belanda, tetapi hal itu tampaknya akan menjadi cerita yang rumit. KNVB masih belum memutuskan apakah akan melanjutkan kerja sama dengan pelatih saat ini, Ronald Koeman, setelah Piala Dunia. Asosiasi tersebut ingin mengevaluasi terlebih dahulu jalannya turnamen dan hasilnya.

Bosz tidak mengharapkan bahwa, jika ia dihubungi oleh Nigel de Jong setelah Piala Dunia, ia akan mengundurkan diri dari jabatannya di PSV. “Tidak ada kesepakatan yang dibuat mengenai hal itu dan hal itu tidak masuk dalam perkiraan, seperti yang sering dikatakan. Biasanya hal itu tidak terjadi, saya sangat menikmati waktu saya di PSV dan bukan tanpa alasan saya memperpanjang kontrak selama dua tahun.”

Jabatan pelatih tim nasional memang akan menjadi pekerjaan impian bagi Bosz, demikian ia menjawab dengan tegas saat ditanya oleh Van der Vaart. “Menurut saya itu sangat istimewa,” kata Bosz. Van der Vaart: “Kami saling mengenal. Dia juga menikmati hidup. Sebagai pelatih tim nasional, hal itu justru memungkinkan. Karena Anda hanya perlu muncul sesekali.”

Arno Vermeulen masih penasaran apakah Bosz akan mengambil langkah berbeda jika KNVB sudah memutuskan sejak awal untuk mengakhiri kerja sama dengan Koeman setelah Piala Dunia, terlepas dari hasilnya, dan kemudian menghubungi pelatih PSV tersebut.

“Kalau begitu, saya pasti akan memikirkannya dengan serius,” jawab Bosz dengan nada setuju. “Tapi ya sudahlah. Hal itu tidak pernah dibahas dan KNVB berhak melakukan itu. Tapi saya tidak bisa menunggu hal itu.”