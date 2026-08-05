Peter Bosz mendapatkan keinginannya: dua rekrutan top absolut tiba di PSV

Hanya tinggal menunggu waktu sebelum Kodai Sano dan Filip Kostic bisa menyebut diri mereka sebagai pemain PSV. Hal itu terlihat dari rekaman jurnalis transfer Mounir Boualin, yang hadir di Eindhoven pada Rabu.

Dengan demikian, ini menjadi hari transfer yang penting bagi PSV. Karena itu, Boualin sudah berada di Anna TopSupport, Eindhoven, sejak pagi.

Di sana, para pemain yang berpotensi memperkuat PSV selalu menjalani tes medis sebelum mereka bisa menandatangani kontrak.

Sano yang berusia 22 tahun, yang didatangkan dari NEC dengan nilai nyaris 15 juta euro, tiba sekitar pukul 10.00.

Dua jam kemudian, Filip Kostic yang berusia 33 tahun juga datang. Ia berstatus tanpa klub selama sebulan setelah kontraknya di Juventus berakhir.

Peter Bosz pada Rabu nanti pun mendapatkan keinginannya dengan dua rekrutan top untuk VriendenLoterij Eredivisie.

Sebelumnya pada periode transfer ini, direktur teknik Earnest Stewart mendatangkan gelandang Sven Mijnans ke Philips Stadion. Ia direkrut dari AZ dengan nilai 13 juta euro.