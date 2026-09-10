Peter Bosz buka-bukaan soal masanya sebagai pelatih Borussia Dortmund. Dalam sebuah masterclass dari Omroep Brabant, ia menjelaskan mengapa dirinya cepat dipecat oleh klub top Jerman tersebut.

Masterclass itu berlangsung pada awal Desember di Muziekgebouw Eindhoven dan sejak Kamis ini bisa disaksikan di situs web stasiun penyiaran regional tersebut. Dari hadirin, Bosz mendapat pertanyaan apakah ia pernah harus berkompromi dengan visinya saat bekerja dengan seorang pemain yang sangat bagus tetapi tidak menjalankan apa yang diinginkan pelatih darinya.

Bosz menyatakan bahwa ia melakukan itu di Borussia Dortmund, tetapi belakangan ia menyesalinya. Sang pelatih menjalani start yang sangat bagus di Jerman. Bersama BVB, ia memenangi lima laga liga pertamanya dan sebagai pemuncak klasemen unggul lima poin atas Bayern Munchen.

Setelah itu, datang laga Liga Champions melawan Real Madrid, yang kalah 1-3 di kandang sendiri. “Lalu Sokratis Papastathopoulos, seorang bek tengah asal Yunani, kiper dan gelandang bertahan duduk bersama dan berkata: ‘Pelatih itu benar-benar gila. Kami terlalu sering maju ke depan. Coba lihat, kami kebobolan tiga gol’,” tutur Bosz.

“Mereka membuat tim itu pada dasarnya mulai terpecah. Seharusnya saya bertindak saat itu. Saya seharusnya tidak berdiskusi dengan mereka, tetapi langsung menendang mereka keluar. Dengan pengetahuan saya sekarang, itulah yang seharusnya saya lakukan.”

Selain Papastathopoulos, Bosz tidak menyebut nama lain, tetapi kemungkinan mengacu kepada kiper Roman Bürki dan Nuri Sahin, yang bermain melawan Real Madrid dan saat itu merupakan pemain inti tetap.

Pada akhirnya, Bosz dipecat pada Desember 2017, setelah hanya mampu memenangi satu dari tiga belas pertandingan terakhirnya. Ia menceritakan bagaimana Louis van Gaal saat sebuah jamuan makan ingin mengetahui secara persis apa yang salah di Dortmund.

Masalah dengan Aubameyang

“Aubameyang adalah penyerang utama saya. Direktur teknik saat kedatangan saya telah menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan dalam skuad, tetapi Aubameyang masih akan pindah ke China,” kata Bosz kepada Van Gaal. “Dortmund akan menerima 87 juta euro untuk transfer itu dan dia sendiri bisa mendapatkan 24 juta euro bersih per tahun. Jadi saya paham bahwa dia tidak bisa dipertahankan.”

Pada akhirnya, transfer itu tetap gagal. “Aubameyang marah soal itu, terutama karena direktur teknik seminggu kemudian mengatakan bahwa tidak ada lagi yang akan pergi dari skuad. Tak lama kemudian Ousmane Dembélé dijual ke Barcelona seharga 140 juta euro. Aubameyang marah dan setiap hari datang terlambat satu menit ke ruang ganti.”

Setelah itu, Bosz menjelaskan bahwa ia memanggil Aubameyang secara terpisah. “Dia mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan saya secara pribadi, melainkan karena klub. Aubameyang terus saja datang terlambat. Lalu pada suatu ketika saya mengadakan konferensi pers dan dia membiarkan sebuah kanal YouTube Prancis datang, yang sehari sebelum pertandingan masih sangat menyibukkannya. Itu menjadi titik puncaknya bagi saya. Maka pada akhir pekan itu saya tidak memainkannya.”

Van Gaal ingin tahu apa yang terjadi setelah itu. “‘Lalu?’ tanyanya. Saya mengatakan bahwa saya tidak membawanya untuk laga tandang ke Stuttgart. ‘Lalu?’ tanya Van Gaal lagi. Sehari kemudian saya mengatur pembicaraan dengan seluruh skuad ikut hadir, karena semua orang punya pendapat soal itu. Dan sehari kemudian Aubameyang kembali berlatih.”

“Van Gaal lalu berkata: ‘Salah!!!! Seharusnya kamu mengusirnya.’ Saya sangat terkejut dan mengatakan bahwa Aubameyang pada musim dingin setelahnya pindah ke Arsenal dengan nilai sekitar enam puluh juta euro. Jadi saya tidak mungkin mengusirnya, bukan? Tahukah Anda respons Van Gaal saat itu? ‘Tidak, dan kemudian kamulah yang diusir.’ Memang begitu juga,” tutup Bosz sambil tertawa.



