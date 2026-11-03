Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1085462713.jpgANP
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Peter Bosz marah kepada ESPN karena cara mereka menggambarkan pemain PSV

PSV

Peter Bosz mengecam ESPN dalam sesi jumpa pers menjelang duel PSV melawan Club Brugge. Pelatih klub asal Eindhoven itu tidak senang dengan cara stasiun televisi tersebut 'membingkai' Noah Fernandez.

ESPN mengunggah cuplikan wawancara Fernandez seusai laga Keuken Kampioen Divisie antara Jong PSV dan NAC Breda pada Senin malam.

Dalam video yang jelas telah dipotong itu, Fernandez berkata: "Beberapa bulan terakhir terasa sulit. Setelah pertandingan melawan Ajax di Johan Cruijff ArenA, semuanya memburuk dengan sangat cepat, tetapi itu bagian dari perjalanan."

"Saya merasa dalam beberapa pekan terakhir tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkannya lagi, tetapi sekarang saya harus menunjukkan di sini bahwa saya memang layak berada di sini," kata Fernandez di akhir video.

Pertandingan berikutnya
PSV

PSV

Champions League

04 Nov 2026

CLB

CLB

Bosz tidak senang dengan apa yang dilakukan ESPN, seperti yang ia sampaikan dalam konferensi pers. "Ini berkaitan dengan ESPN. Kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, dia mengatakan hal-hal yang sangat berbeda dari yang ada dalam video singkat itu."

"Kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, Anda akan melihat bahwa dalam wawancara itu dia terutama berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berharap akan mendapat kesempatan lagi, tetapi itu sangat berbeda dari kesan yang beredar."

"Itulah bahayanya kalau terlalu cepat mengejar klik dan byte. Anda ingin semuanya terlihat sensasional. Sekarang semuanya demi klik. Ini menyebalkan, karena kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, dia menyampaikannya dengan sangat baik," tutup Bosz.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google