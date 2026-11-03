Peter Bosz mengecam ESPN dalam sesi jumpa pers menjelang duel PSV melawan Club Brugge. Pelatih klub asal Eindhoven itu tidak senang dengan cara stasiun televisi tersebut 'membingkai' Noah Fernandez.

ESPN mengunggah cuplikan wawancara Fernandez seusai laga Keuken Kampioen Divisie antara Jong PSV dan NAC Breda pada Senin malam.

Dalam video yang jelas telah dipotong itu, Fernandez berkata: "Beberapa bulan terakhir terasa sulit. Setelah pertandingan melawan Ajax di Johan Cruijff ArenA, semuanya memburuk dengan sangat cepat, tetapi itu bagian dari perjalanan."

"Saya merasa dalam beberapa pekan terakhir tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkannya lagi, tetapi sekarang saya harus menunjukkan di sini bahwa saya memang layak berada di sini," kata Fernandez di akhir video.

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Bosz tidak senang dengan apa yang dilakukan ESPN, seperti yang ia sampaikan dalam konferensi pers. "Ini berkaitan dengan ESPN. Kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, dia mengatakan hal-hal yang sangat berbeda dari yang ada dalam video singkat itu."

"Kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, Anda akan melihat bahwa dalam wawancara itu dia terutama berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berharap akan mendapat kesempatan lagi, tetapi itu sangat berbeda dari kesan yang beredar."

"Itulah bahayanya kalau terlalu cepat mengejar klik dan byte. Anda ingin semuanya terlihat sensasional. Sekarang semuanya demi klik. Ini menyebalkan, karena kalau Anda menonton wawancara lengkapnya, dia menyampaikannya dengan sangat baik," tutup Bosz.