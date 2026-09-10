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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Peter Bosz: "KNVB telah menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Sekarang sudah terlambat"

Netherlands
PSV
P. Bosz
Mauro Junior

Peter Bosz menilai KNVB telah melewatkan sebuah peluang dalam periode belakangan ini, seperti yang ia ungkapkan dalam konferensi pers setelah PSV - Shakhtar Donetsk (1-1). Menurut pelatih berusia 62 tahun itu, federasi sepakbola seharusnya berbuat lebih banyak untuk membawa Mauro Júnior ke tim nasional Belanda, tetapi kini sudah terlambat untuk itu. 

Pasalnya, Mauro pada pekan ini mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional Brasil. “Dia adalah bek kiri, seperti yang hanya sedikit saya kenal,” jelas pelatih tim nasional Carlo Ancelotti soal pilihannya. “Saya ingin melihatnya lebih dekat, karena menurut saya dia memiliki profil yang sangat menarik.” 

Berdasarkan masa tinggalnya yang sudah lama di Belanda, Mauro sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk tim nasional Belanda sejak 2022. Pemain kidal serbabisa itu juga beberapa kali menyatakan terbuka untuk hal tersebut. 

“Namun meski pemain Brasil bertubuh kecil itu dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu andalan PSV dan empat kali menjadi juara liga, pelatih tim nasional Ronald Koeman atau direktur topvoetbal Nigel de Jong tidak pernah mengambil tindakan apa pun untuk menjajakinyanya bagi tim nasional Belanda,” tulis De Telegraaf. 

Menurut Bosz, itu adalah peluang yang terlewatkan bagi KNVB, seperti yang ia sampaikan pada Kamis. “Saya pikir KNVB telah melewatkan sebuah peluang. Bek kiri bagus itu tidak banyak,” kata pelatih PSV itu. 

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“Dan jika Anda membutuhkannya di posisi lain pada suatu titik dalam turnamen, dia juga bisa bermain di sana. Saya pikir tim nasional Belanda bisa sangat terbantu olehnya, tetapi sekarang saya rasa sudah terlambat untuk itu,” ujar Bosz. 

Pada Piala Dunia terakhir, Micky van de Ven secara konsisten bermain sebagai bek kiri untuk tim nasional Belanda, tetapi dengan Jorrel Hato, Ian Maatsen, dan mungkin Nathan Aké, Xavi memiliki lebih banyak opsi.

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