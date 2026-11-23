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Sjoerd Mossou tak percaya Peter Bosz melewatkan gol Filip Kostic saat NEC - PSV (1-4). Pelatih pemenang itu melontarkan pernyataan mengejutkan seusai timnya mencetak empat gol di Nijmegen.

Ketika ditanya tentang gol perdana Kostic bersama PSV, Bosz pada awalnya tidak bisa menjawab. "Dia mencetak gol hari ini?" balas sang pelatih sambil tertawa.

Jawaban itu membuat pewawancara mengernyitkan dahi. "Anda tidak tahu?" tanyanya heran. "Tidak, saya benar-benar tidak tahu," kata Bosz. "Kedengarannya cukup aneh, ya?"

"Itu cuma sandiwara, bukan?" keluh Mossou yang keheranan dalam Voetbalpraat. "Mengapa dia melakukan itu? Untuk apa bersikap dibuat-buat seperti itu? Dia cuma ingin terlihat penting."

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"Dia pasti tahu Kostic mencetak gol, bukan?" ujar pembawa acara Milan van Dongen. "Tentu saja. Itu omong kosong belaka," tambah Mossou.

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"Seolah-olah dia berkata: saya memikirkan hal-hal yang sama sekali berbeda. Kalian, manusia biasa, sibuk memikirkan siapa yang mencetak gol. Sementara saya berada di level yang lebih tinggi. Saya memikirkan pertahanan untuk mengantisipasi serangan balik," kata Mossou, yang sama sekali tidak memahami komentar pelatih PSV itu seusai laga tandang melawan NEC.

"Dalam setiap wawancara sebelum atau sesudah pertandingan, Bosz terlihat seperti sedang duduk di ruang tunggu, menanti semacam tindakan medis. Begitulah ekspresinya. Seolah-olah dia lebih suka tidak berada di sana," kata Martijn Krabbendam, jurnalis yang meliput Feyenoord, yang juga heran dengan sikap pelatih klub asal Eindhoven itu.

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Mossou tidak sepenuhnya berpandangan negatif tentang Bosz. "Konferensi persnya sangat panjang. Kadang berlangsung 45 menit. Anda tidak bisa mengatakan dia menghindari pers. Dia memberikan jawaban yang substantif."

"Namun, terkadang dia seperti ingin bersandiwara. Saya tidak tahu apa sebenarnya," kata Mossou saat mencoba menjelaskan mengapa Bosz terkadang melontarkan hal-hal yang mencolok dalam wawancara.