"Peter Bosz berada di bawah tekanan internal di PSV. Dia tidak akan menuntaskan musim ini"

Chris Woerts memperkirakan Peter Bosz tidak akan menuntaskan musim bersama PSV. Ia menilai “efeknya sudah habis” dan pelatih sukses klub Eindhoven itu akan segera dipecat.

Dalam Nieuws van de Dag, situasi di PSV dibahas pada Senin malam. Klub Eindhoven itu belum terlalu aktif di bursa transfer dan pada Minggu lalu klub Brabant tersebut kalah telak dalam pertandingan memperebutkan Johan Cruyff Schaal (4-0 melawan AZ).

Woerts memperkirakan Bosz akan menghadapi masalah besar musim ini. “Bosz seharusnya menjadi pelatih tim nasional yang baru, tetapi sekarang dia tertinggal. Setelah hari Minggu, dia berada di bawah tekanan secara internal di PSV. Jika performanya tetap seperti ini, dia tidak akan menuntaskan musim.”

Bram Moszkowicz, yang juga hadir dalam program tersebut, menilai sugesti itu konyol. “Masa Anda bisa mengatakan itu hanya berdasarkan satu pertandingan?” ujar pengacara itu.

“Tidak, ini lebih soal mentalitas. Komposisi kelompok seperti itu... Dia sekarang memasuki tahun keempatnya. Itu sangat lama untuk seorang pelatih. Biasanya efeknya memang sudah habis,” kata Woerts.

“Saya mengenal Peter dengan sangat baik. Saya pernah bekerja dengannya di Feyenoord. Dia pria yang sangat baik dan analis yang bagus, tetapi dia sekarang sudah terlalu lama di PSV,” tutup pakar pemasaran olahraga itu.



