Peter Bosz buka-bukaan soal masanya sebagai pelatih Borussia Dortmund. Dalam sebuah masterclass dari Omroep Brabant, ia menjelaskan mengapa dirinya cepat dipecat oleh klub top Jerman itu.

Masterclass itu berlangsung pada awal Desember di Muziekgebouw Eindhoven dan sejak Kamis ini bisa disaksikan di situs web stasiun penyiaran regional tersebut. Dari hadirin, Bosz mendapat pertanyaan apakah ia pernah harus membuat kompromi terhadap visinya saat bekerja sama dengan pemain yang sangat bagus tetapi tidak menjalankan apa yang diinginkan pelatih darinya.

Bosz mengakui bahwa ia melakukan hal itu di Borussia Dortmund, tetapi belakangan ia menyesalinya. Sang pelatih menjalani awal yang sangat baik di Jerman. Ia memenangi lima laga liga pertamanya bersama BVB dan sebagai pemuncak klasemen unggul lima poin atas Bayern Munchen.

Setelah itu datang pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid, yang kalah 1-3 di kandang sendiri. “Lalu Sokratis Papastathopoulos, seorang bek tengah asal Yunani, kiper dan gelandang bertahan duduk bersama lalu berkata: ‘Pelatih itu benar-benar gila. Kami terlalu sering maju ke depan. Lihat saja, kami kebobolan tiga gol’,” tutur Bosz.

“Mereka membuat tim sebenarnya mulai terpecah. Saya seharusnya bertindak. Saya tidak seharusnya mengajak mereka berdiskusi, tetapi seharusnya langsung menendang mereka keluar. Dengan pengetahuan saya sekarang, itulah yang seharusnya saya lakukan.”

Selain Papastathopoulos, Bosz tidak menyebut nama lain, tetapi kemungkinan merujuk pada kiper Roman Bürki dan Nuri Sahin, yang bermain melawan Real Madrid dan saat itu merupakan pemain inti tetap.

Bosz akhirnya dipecat pada Desember 2017, setelah dari tiga belas pertandingan terakhirnya ia hanya mampu memenangi satu. Ia menceritakan bagaimana Louis van Gaal saat makan malam ingin tahu persis apa yang salah di Dortmund.

Masalah dengan Aubameyang

“Aubameyang adalah striker utama saya. Direktur teknik saat kedatangan saya telah menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan dalam skuad, tetapi Aubameyang masih akan pindah ke China,” kata Bosz kepada Van Gaal. “Dortmund akan mendapat 87 juta euro untuk transfer itu dan dia sendiri bisa memperoleh 24 juta euro bersih per tahun. Jadi saya paham kalau dia tidak bisa dipertahankan.”

Pada akhirnya transfer itu tetap gagal. “Aubameyang marah soal itu, terutama karena direktur teknik seminggu kemudian mengatakan bahwa tidak ada lagi yang akan pergi dari skuad. Tak lama kemudian Ousmane Dembélé dijual ke Barcelona seharga 140 juta euro. Aubameyang marah dan setiap hari datang terlambat satu menit ke ruang ganti.”

Bosz kemudian menjelaskan bahwa ia membawa Aubameyang bicara secara terpisah. “Dia mengatakan bahwa itu sama sekali bukan urusan pribadi dengan saya, tetapi karena klub. Aubameyang terus saja datang terlambat. Lalu pada satu titik saya mengadakan konferensi pers dan dia mendatangkan sebuah kanal YouTube Prancis, yang sehari sebelum pertandingan masih sangat menyita perhatiannya. Itu menjadi titik puncaknya bagi saya. Maka pada akhir pekan itu saya tidak memainkannya.”

Van Gaal ingin tahu apa yang terjadi setelah itu. “‘Lalu?’ tanyanya. Saya mengatakan bahwa saya tidak membawanya untuk laga tandang melawan Stuttgart. ‘Lalu?’ tanya Van Gaal lagi. Sehari kemudian saya mengatur sebuah pembicaraan dengan seluruh skuad hadir, karena semua orang punya pendapat soal itu. Dan sehari kemudian Aubameyang berlatih lagi.”

“Van Gaal lalu berkata: ‘Salah!!!! Kamu seharusnya mengusirnya.’ Saya benar-benar kaget dan mengatakan bahwa Aubameyang pada musim dingin setelah itu pindah ke Arsenal dengan nilai sekitar enam puluh juta euro. Jadi saya kan tidak bisa mengusirnya? Tahu tidak apa respons Van Gaal waktu itu? ‘Tidak, dan kemudian kamulah yang diusir.’ Itu memang benar juga,” tutup Bosz sambil tertawa.



