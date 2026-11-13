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Tim nasional Belanda yang diasuh pelatih Xavi Hernandez tampil menyerang secara luar biasa menghadapi Yunani, setelah menang dengan skor 7-0, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam, dalam ajang matchday kelima turnamen UEFA Nations League.

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Laga tersebut berlangsung di Stadion Johan Cruyff Arena di ibu kota Belanda, Amsterdam, dengan dominasi telak tuan rumah yang berhasil mengubah pertandingan menjadi pesta gol, setelah menjebol gawang timnas Yunani dengan tujuh gol dalam 66 menit pertama pertandingan.

Awal pertandingan Belanda langsung menggebrak, di mana Crysencio Summerville membuka keunggulan sejak dini pada menit keenam, sebelum Tijjani Reijnders menggandakan skor pada menit ke-12, lalu pemain yang sama kembali mencetak gol ketiga pada menit ke-18, menegaskan superioritas serangan besar yang dimiliki tuan rumah.

Upaya timnas Belanda tidak berhenti sampai di situ, karena mereka terus menekan pertahanan Yunani, dan Reijnders berhasil mencetak gol pribadi ketiganya serta gol keempat bagi timnasnya pada menit ke-33, melengkapi hat-trick-nya di babak pertama, dan menempatkan timnas Yunani di hadapan tugas yang sangat sulit.

Sebelum berakhirnya babak pertama, Jurriën Timber bergabung dalam daftar pencetak gol, setelah mencetak gol kelima pada menit ke-40, sehingga timnas Belanda masuk ke ruang ganti dengan keunggulan lima gol tanpa balas, dalam skor yang mencerminkan perbedaan besar antara kedua tim selama babak pertama pertandingan.

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Timnas Yunani berusaha menembus gawang Belanda, dan Fotis Ioannidis berhasil mencetak gol pada menit ke-24, tetapi wasit menganulirnya setelah merujuk pada teknologi video asisten wasit, sehingga tim tamu gagal memperkecil ketertinggalan di awal pertandingan.

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Dominasi Belanda berlanjut setelah kembali dari ruang ganti, di mana Jurriën Timber kembali mencetak gol pribadi keduanya serta gol keenam bagi timnasnya pada menit ke-59, sebelum Donyell Malen menambah gol ketujuh hanya dua menit berselang, tepatnya pada menit ke-61.

Hasil ini memiliki arti penting tambahan mengingat posisi kedua tim di grup, di mana keduanya memasuki laga dengan sama-sama mengoleksi 8 poin, setelah masing-masing mempertahankan rekor tanpa kekalahan dalam empat pertandingan pertama kompetisi, yang menjadikan laga ini sebagai duel langsung untuk puncak Grup Dua di tingkat pertama.

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Pertemuan sebelumnya antara kedua tim pada turnamen edisi ini berakhir imbang 2-2 di Yunani pada 1 Oktober, setelah tuan rumah unggul dua gol sebelum timnas Belanda berhasil bangkit di babak kedua, sehingga masing-masing meraih satu poin dari laga tersebut.

Namun gambarannya berbeda sepenuhnya pada pertemuan di Amsterdam, di mana timnas Belanda memaksakan dominasinya sejak menit-menit awal, dan memanfaatkan ruang di pertahanan lawan secara sempurna, sementara timnas Yunani tak mampu mengatasi pergerakan serangan cepat, terutama dari Reijnders, Timber, dan Malen.