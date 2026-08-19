"Pesan yang sangat mengkhawatirkan": Gempa FIFA memicu kemarahan Uni Eropa

Pemecatan Kevin Lamour, Direktur Eksekutif Operasional di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), membuka babak baru ketegangan, setelah Laura McAllister, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), menggambarkan keputusan itu sebagai sesuatu yang mengirimkan "pesan yang sangat mengkhawatirkan bagi setiap orang yang berupaya melakukan perubahan".

FIFA memastikan kepergian Lamour pada Senin malam, lebih dari dua pekan setelah ia mengeluarkan pernyataan kepada kantor berita Associated Press yang menyebut bahwa manajemen federasi internasional itu telah ditipu oleh Presiden Gianni Infantino terkait rencana menjual saham dari sebuah perusahaan yang mengelola turnamen Piala Dunia kepada investor swasta.

Lamour sebelumnya menggambarkan rencana pembentukan perusahaan itu sebagai "proyek satu orang", sementara penasihat senior Carlos Cordeiro mengundurkan diri pada hari yang sama, yang menambah tekanan terhadap Infantino.

McAllister, yang bekerja bersama Lamour selama masa jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal UEFA, mengatakan: "Saya mengenal Kevin Lamour sebagai pemimpin olahraga yang jujur dan teladan, dan ia adalah rekan yang tepercaya. Ia seorang pemimpin dengan prinsip yang kokoh, yang membela dengan berani nilai-nilai yang seharusnya mengatur kerja kami dalam mengelola sepak bola."

Ia menambahkan: "Pemecatannya melemahkan manajemen FIFA secara serius, dan merusak peluang unik untuk mengubah budaya lembaga ini serta mengarahkannya kembali kepada nilai-nilai olahraga, bukan sekadar mencukupkan diri dengan tujuan-tujuan komersial dan finansial."

Ia melanjutkan: "FIFA bukanlah presidennya, melainkan mewakili seluruh keluarga sepak bola. Dan sepak bola dunia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan independen yang berpegang teguh pada prinsipnya dan bersuara ketika hal itu diperlukan."

Wakil Presiden UEFA itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kehilangan seorang pemimpin dengan kapasitas dan kompetensi seperti Kevin mengirimkan pesan yang sangat mengkhawatirkan bagi setiap orang yang berupaya melakukan perubahan."

Latar Belakang Krisis

Lamour tidak menghadiri rapat dewan direksi FIFA yang digelar di Maroko pada 5 Agustus, di mana dewan menyatakan dukungan penuhnya kepada Infantino. UEFA, bersama Konfederasi Sepak Bola Asia dan CONCACAF, sebelumnya menuduh Infantino melakukan "penipuan" akibat rencana investor swasta tersebut, dalam sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh para presiden ketiga konfederasi benua itu.

Sejumlah federasi Eropa menunjukkan penarikan dukungan mereka terhadap pencalonan kembali Infantino untuk jabatan Presiden FIFA pada kongres tahun depan.

Rencana FIFA adalah mendirikan sebuah perusahaan untuk mengelola aspek komersial dan operasional dari turnamen-turnamennya, termasuk Piala Dunia putra dan putri, dengan menjual saham minoritas kepada investor dari sektor swasta.

FIFA kemudian mengumumkan pembatalan rencana tersebut, namun berjanji untuk meninjau prosedur yang ditempuh dalam penyusunannya, tanpa sampai saat ini menentukan pihak yang akan menangani peninjauan tersebut.

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