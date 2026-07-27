Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal Arab Saudi, telah menentukan sikap soal masa depannya selama periode transfer musim panas yang sedang berlangsung, setelah ia menolak membahas tawaran apa pun yang mengharuskan kepergiannya dari skuad "Sang Pemimpin", dan lebih memilih bertahan bersama tim hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Menurut surat kabar Arriyadiyah, Al-Dawsari menutup pintu bagi semua upaya negosiasi terkait kepindahannya musim panas ini, meski hanya tersisa satu tahun lagi hingga kontraknya bersama Al-Hilal berakhir.

Surat kabar itu menambahkan bahwa kapten Al-Hilal tersebut menunggu masuknya periode bebas pada Januari mendatang, di mana saat itu ia akan mulai mempelajari tawaran-tawaran yang diajukan kepadanya, sebelum mengambil keputusan akhir yang sesuai dengan kondisinya pada waktu itu.

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Sikap Al-Dawsari ini muncul di saat ia terus melanjutkan pemulihan dari cedera yang membuatnya absen dari periode persiapan Al-Hilal untuk musim baru, seiring keteguhannya untuk berfokus penuh pada kembali ke lapangan dan memulihkan kebugarannya.

Sepanjang musim lalu, bintang berusia 34 tahun itu tampil dalam 35 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan total 2.447 menit, dan mencetak 10 gol serta memberikan 10 assist, menurut data situs "Transfermarkt".

Salem Al-Dawsari merupakan salah satu legenda paling menonjol Al-Hilal di era modern, karena ia telah menjalani 484 pertandingan dengan seragam tim, mencetak 141 gol, dan menciptakan 106 gol, sehingga terus menorehkan namanya di antara para pemain paling berpengaruh dalam sejarah klub.