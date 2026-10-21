Pesan tersirat untuk Slot, Mac Allister: Iraola perbaiki kelemahan Liverpool

Gelandang Liverpool asal Argentina, Alexis Mac Allister, menyatakan bahwa Andoni Iraola telah mengubah wajah tim, setelah "ada sesuatu yang tidak beres" di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya, Arne Slot.

Liverpool sebelumnya telah memecat Slot dari jabatannya pada akhir musim lalu, dan mendatangkan Iraola sebagai penggantinya.

Iraola telah memimpin Liverpool dalam 11 pertandingan sejauh ini, memenangkan 7 di antaranya, imbang dalam 3, dan kalah satu kali.

Liverpool sebelumnya menjalani pertandingan di Liga Champions Eropa pada Selasa malam, di mana mereka mengalahkan klub Spanyol Villarreal dengan skor 4-3 di Stadion Anfield, dengan catatan bintang asal Argentina itu mencetak dua gol.

Setelah peluit panjang, Mac Allister bersikap terus terang mengenai musim lalu, dan pada saat yang sama mengungkapkan bahwa ia menikmati gaya sepak bola yang "berbeda" yang diterapkan di bawah kepemimpinan Iraola.

Dalam pembicaraannya dengan jaringan "Amazon Prime" usai kemenangan, Mac Allister berkata: "Tahun lalu adalah tahun yang sangat sulit bagi kami semua. Jelas saya tidak dalam performa terbaik, dan saya orang pertama yang mengakuinya, saya tidak punya masalah dengan itu. Ada sesuatu yang tidak beres dalam tim, dan pelatih ini telah mengubahnya",

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Mirror": "Ini benar-benar penting. Gaya permainan kami sama sekali berbeda - saya tidak suka membandingkan, tetapi saya merasa dalam kondisi yang baik sekarang dan inilah yang saya inginkan dan inilah yang saya nikmati".



