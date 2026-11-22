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Bek Barcelona Gerard Martín sebelumnya baru mencetak satu gol bersama tim Catalan, yakni pada 2 Maret 2025, ketika tembakan kaki kirinya membuka jalan bagi kemenangan 4-0 atas Real Sociedad di Stadion Olimpiade Lluís Companys.

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Namun, gol sundulan yang ia cetak ke gawang Villarreal, yang memicu kebangkitan tim hingga menang 3-2, menjadi gol pertamanya di Spotify Camp Nou.

Seperti dilansir Mundo Deportivo, Gerard Martín mengatakan, "Rasanya istimewa. Ini gol kedua saya bersama Barcelona, tetapi mencetak gol di Camp Nou membuatnya terasa berbeda."

Ia melanjutkan, "Selain itu, gol tersebut penting untuk memulai kebangkitan. Saya tidak benar-benar bisa merayakannya karena kami masih tertinggal, tetapi saya sangat senang bisa mencetak gol di sini."

Soal pertandingan, ia berkata, "Ini tiga poin yang sangat penting, tetapi kami mengawali laga dengan tertinggal 0-2, dan sepertinya hari itu bukan milik kami. Meski begitu, kami tahu kami mampu membalikkan keadaan dan kami tidak menyerah."

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Ia menambahkan, "Awal yang buruk adalah tanggung jawab kami. Kami tahu bahwa dengan jadwal kick-off, angin, dan kepulangan kami dari jeda internasional, kami tidak boleh memasuki laga dengan konsentrasi yang begitu buyar. Namun, jika ingin memenangi segalanya, kami harus punya mental untuk bangkit dari ketertinggalan."

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Pelatih Hans Flick sampai menyela sebuah wawancara televisi untuk memujinya, bukan hanya karena golnya, tetapi juga karena dua intervensi defensifnya yang krusial.

Menanggapi pujian sang pelatih, Gerard berkata, "Itu sangat berarti bagi saya, mengetahui bahwa pelatih melihat dan menghargai kerja keras saya. Saya berusaha keras agar siap menghadapi momen-momen seperti ini, dan saya yakin bisa terus berkembang serta membantu tim."

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Gerard Martín juga berbicara tentang dukungan suporter, "Kami memulai laga dengan buruk, tetapi setelah mereka mencetak gol kedua, permainan kami jauh lebih baik. Di ruang ganti saat jeda, kami saling mengingatkan bahwa kami harus terus bermain dengan cara yang sama, karena gol pada akhirnya akan datang."

Ia menambahkan, "Para suporter luar biasa di babak kedua. Mereka mendorong kami maju, membantu kami menjaga kekuatan dan ritme, dan pada akhirnya kami menuntaskan comeback."

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Terkait persaingan gelar LaLiga, ia menegaskan, "Setiap pertandingan menentukan. Semua laga bernilai tiga poin, dan kami sadar betapa pentingnya hal itu. Dari sekarang hingga akhir musim, kami sama sekali tidak boleh kehilangan poin."