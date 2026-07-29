Eli Junior Kroupi mengirimkan pesan menenangkan kepada para penggemarnya beberapa jam setelah menjalani operasi presisi yang akan membuatnya absen dari lapangan selama berbulan-bulan, di waktu yang sensitif ketika Barcelona menaruh perhatian kepadanya sebagai calon pengganti Julian Alvarez.

Penyerang muda asal Prancis (20 tahun) itu, yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Camp Nou jika transfer Alvarez gagal, dengan syarat kesepakatan tidak melampaui batas 100 juta euro yang ditetapkan Bournemouth, mendapati dirinya berada di luar perhitungan untuk sementara setelah diumumkan bahwa ia membutuhkan operasi pada kaki kirinya.

Barcelona sebelumnya telah mengajukan dua penawaran untuk mendatangkan Kroupi menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", yang ditolak oleh klub Inggris itu, sebelum situasinya semakin rumit dengan pengumuman bahwa pemain tersebut menjalani operasi pada hari Rabu yang akan membuatnya absen selama 3 hingga 4 bulan.

Dari atas ranjang rumah sakit, Kroupi mengunggah foto bersama kedua orang tuanya melalui akun-akunnya di media sosial, dan berkomentar: "Terima kasih kepada kalian semua atas pesan-pesan kalian, saya dan keluarga saya sangat tersentuh. Operasi berjalan dengan baik, dan sekarang saya benar-benar fokus pada pemulihan, sampai jumpa lagi."

Dengan demikian, absennya penyerang menjanjikan ini dipastikan hingga Oktober atau November mendatang, sehingga ia akan kehilangan sebagian besar musim, hal yang mungkin menghambat setiap langkah kepindahan yang berpotensi terjadi musim panas ini.

Kroupi sebelumnya tampil menonjol secara mencolok sejak bergabung dengan Bournemouth dari Lorient musim panas lalu, di mana ia menjalani 35 pertandingan dan mencetak 13 gol, serta menjadi salah satu kontributor paling menonjol dalam menempatkan tim di peringkat keenam Premier League dan lolos ke Liga Europa di bawah kepemimpinan Andoni Iraola, sebelum ia digantikan oleh Marco Rose setelah pelatih asal Spanyol itu pindah ke Liverpool.