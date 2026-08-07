Rodri, bintang Manchester City, menjadi target utama Barcelona pada bursa transfer musim panas 2026, setelah klub Katalan itu mendapatkan persetujuan gelandang asal Spanyol tersebut untuk bergabung ke skuad mereka, dalam langkah yang menjelaskan visi pelatih Hans Flick terhadap kebutuhan tim, terutama untuk memperkuat kepemimpinan di dalam lapangan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona sudah mulai bergerak setelah mendapatkan lampu hijau dari Rodri untuk bergabung ke tim, yang menjadi langkah mendasar sebelum memasuki negosiasi dengan Manchester City guna meyakinkan klub Inggris itu melepas pemain yang mempersembahkan satu-satunya gelar Liga Champions Eropa dalam sejarah mereka, setelah mencetak gol kemenangan di final edisi 2024.

Pilihan Barcelona kepada Rodri untuk memperkuat lini tengah yang sudah memiliki sekelompok pemain yang tergolong terbaik dan terlengkap di dunia ini berlandaskan pesan terbuka yang disampaikan Hans Flick pada akhir April lalu.

Pada 21 April, sehari menjelang pertandingan Barcelona melawan Celta Vigo di Stadion Spotify Camp Nou dalam pekan ke-32 Liga Spanyol musim 2025-2026, Flick menegaskan bahwa ia masih bermimpi "meraih Liga Champions Eropa bersama Barcelona".

Ketika ditanya apa yang kurang dari skuadnya untuk naik ke level yang lebih tinggi demi mewujudkan ambisi tersebut, jawabannya cukup mengungkapkan, karena ia berkata: "Kami membutuhkan pemain yang memiliki karakter kepemimpinan di dalam lapangan".

Penampilan yang ditunjukkan Rodri di Piala Dunia terakhir, setelah terpilih sebagai pemain terbaik di timnas Spanyol yang keluar sebagai juara, menjadi ujian sesungguhnya bagi kondisi gelandang berusia 30 tahun itu setelah pulih dari cedera serius yang dialaminya.

Dalam konferensi pers yang sama pada tahap-tahap akhir Liga Spanyol, Flick berbicara panjang lebar tentang pentingnya sosok pemimpin di dalam ruang ganti, dan menyebut nama seorang pemain yang telah meninggalkan tim pada awal musim itu, seraya berkata: "Musim lalu kami memiliki Inigo, dan ia adalah kapten yang luar biasa... dan kami telah belajar".

Ia menambahkan, merujuk pada pertandingan-pertandingan krusial yang menentukan nasib tim di turnamen Liga Champions Eropa: "Dalam pertandingan seperti itu, kondisi mental dan detail-detail juga memainkan peran penting".

Flick menegaskan, tanpa merinci atau mengetahui apa yang akan dihasilkan bursa transfer, bahwa "keputusan-keputusan yang tepat harus diambil di bursa transfer, tanpa melakukan kecerobohan apa pun".

Ia juga menekankan bahwa tim sudah memiliki "potensi untuk berkembang dan struktur yang baik", namun pernyataannya tentang pentingnya kepemimpinan, yang saat itu tampak tidak sekadar lewat begitu saja, kini memperoleh makna yang lebih besar dengan masuknya Rodri secara kuat ke dalam lingkaran perhatian Barcelona.

Barcelona, sesuai rencana pergerakan mereka di bursa transfer, masih mencari seorang penyerang murni, peran yang diwujudkan oleh kandidat utama Julian Alvarez, seraya terus menunggu hasil dari upaya ini.

Namun pernyataan yang dilontarkan Flick pada musim semi lalu tentang kebutuhan tim akan unsur-unsur kepemimpinan di dalam ruang ganti bagi tim yang berambisi bersaing di semua gelar, sepenuhnya selaras dengan ketertarikan Barcelona yang jelas untuk merekrut Rodri, sebuah ketertarikan yang turut dilibatkan oleh sang pelatih pula melalui upaya meyakinkan pemain akan pentingnya perannya di dalam proyek Katalan tersebut.