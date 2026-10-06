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Pesan dari Sheikh Mohammed bin Zayed setelah Arab Saudi menjuarai Piala Teluk

Saudi Arabia vs UAE
Saudi Arabia
UAE
Gulf Cup
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Saudi Arabia Juara Teluk 27

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab, mengucapkan selamat kepada Kerajaan Arab Saudi atas keberhasilan timnas mereka meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan saudaranya Uni Emirat Arab dengan skor dua gol tanpa balas, sekaligus mengakhiri absennya dari podium juara turnamen tersebut sejak 2003.



Presiden Uni Emirat Arab menulis melalui akunnya di platform X, pada Selasa malam: "Saya mengucapkan selamat kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, serta rakyat Arab Saudi yang bersaudara atas kemenangan di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27"."

Sheikh Mohammed bin Zayed juga memuji "penampilan istimewa dan sportivitas tinggi" dari kedua tim.

Ia pun memuji kesuksesan penyelenggaraan turnamen, seraya mengharapkan keberhasilan bagi semua saudara pada ajang olahraga mendatang.

Timnas Uni Emirat Arab menampilkan performa istimewa di bawah kepemimpinan pelatih baru mereka, Zlatko Dalic, yang beberapa hari lalu menegaskan bahwa mengembalikan Uni Emirat Arab ke podium juara adalah tujuan utama yang telah disepakati dengan Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab.

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