Lamine Yamal, bintang Barcelona, menyampaikan rasa solidaritasnya kepada para korban kecelakaan kereta yang terjadi di Urda, sebuah tragedi yang dampaknya meluas hingga ke dunia sepak bola.

Kecelakaan kereta yang terjadi kemarin pagi di Urda memicu kegemparan di seluruh penjuru negeri, dan tragedi ini mengguncang dunia sepak bola. Sebagai bentuk solidaritas kepada para korban, seluruh pertandingan Copa del Rey yang dijadwalkan kemarin, Rabu, ditunda.

Banyak pesepak bola menyampaikan belasungkawa kepada para korban, dan Lamine Yamal adalah salah satunya.

Bintang Barcelona itu menuliskan di akun Instagram-nya: "Solidaritas dan dukungan saya untuk semua keluarga korban dan mereka yang terdampak musibah Urda. Seluruh dukungan dan kekuatan untuk semua." Lamine menyertakan pesannya dengan simbol hati.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Tabrakan dua kereta berkecepatan tinggi menewaskan dan melukai puluhan orang, dan dua gerbong dari kedua kereta itu jatuh ke jurang akibat benturan tersebut.

Lebih dari 540 orang berada di dalam kedua kereta tersebut, dan kecelakaan ini tergolong salah satu yang terburuk dalam sejarah perkeretaapian modern Spanyol.