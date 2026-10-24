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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Pesan berbahasa Arab dari Hamza Abdul Karim memanaskan atmosfer El Clasico

H. Abdelkarim
K. Adeyemi
Gavi
Barcelona
Real Madrid
X. Espart
LaLiga
Mesir
Jerman
Spanyol

Mimpi yang Menjadi Kenyataan

Para penggemar di seluruh dunia menantikan dimulainya El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid yang akan menyuguhkan persaingan hingga detail terkecil, di antaranya sebuah momen istimewa yang akan dibintangi oleh penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Hamza akan mengenakan sepatu khusus untuk El Clasico yang membawa pesan dalam bahasa Arab yang mencerminkan antusiasmenya menjalani laga besar pertamanya menghadapi tim ibu kota tersebut, yaitu: "Di sinilah kisah ini dimulai".

Surat kabar itu menyebutkan bahwa kalimat tersebut mengandung makna simbolis yang besar bagi seorang pemain yang telah menancapkan namanya dengan kuat di tim utama Barcelona, dan ingin terus menuliskan kisahnya sendiri bersama klub Catalan itu.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Hamza, yang telah menjadi salah satu talenta menjanjikan paling menonjol dalam sepak bola Mesir, akan mendapatkan kesempatan untuk hadir di salah satu laga terpenting di dunia dari dalam lapangan.

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BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

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"Sport" mengungkapkan bahwa gelandang Spanyol Gavi, yang dikenal dengan karakternya yang kompetitif, akan mengenakan sepatu yang membawa kalimat yang merangkum sepenuhnya pandangannya terhadap sepak bola, yaitu: "100% tidak cukup".

Adapun winger Jerman Karim Adeyemi memilih pesan dalam bahasa Inggris yang berarti "Untuk inilah aku datang", sebagai pernyataan jelas tentang ambisinya sebelum menjalani laga besar pertamanya menghadapi Real Madrid.

Xavi Espart juga ingin menghadirkan akar budayanya melalui kalimat dalam bahasa Catalan yang berarti "Mimpi terus berlanjut", sementara Joan Garcia memilih pesan yang lebih lugas, yaitu: "Misi nomor 1: Menang".

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