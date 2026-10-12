Getafe terus memperkuat skuadnya selama bulan Oktober, dengan memanfaatkan pasar pemain tanpa klub, demi memberikan pelatih Jose Bordalas lebih banyak pilihan, setelah awal musim yang tidak konsisten yang ditampilkan tim ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Dani Carvajal sudah mencapai kesepakatan dengan Getafe, sementara pengumuman resmi transfer tersebut masih menunggu kedua belah pihak menandatangani dokumen yang sudah diserahkan.

Bek kanan tersebut telah menyepakati seluruh detail dengan tim itu sejak beberapa hari lalu, telah melewati tes medis, dan dijadwalkan menandatangani kontrak hingga akhir musim.

Namun masalah muncul ketika Getafe mencoba mendaftarkannya ke LaLiga, karena klub tidak memiliki ruang tersisa dalam batas gaji, sehingga proses pendaftarannya tidak dapat diselesaikan.

Akhirnya, Angel Torres menyerahkan jaminan finansial kepada LaLiga untuk menyediakan margin finansial yang memungkinkan klub melakukan transfer pada periode ini.

Rencana Getafe adalah memperkenalkan Carvajal secara resmi setelah laga tim melawan Universitatea Craiova, yang dijadwalkan pada Kamis mendatang dalam ajang UEFA Conference League.

Parejo masuk perhitungan

Setelah menuntaskan transfer Carvajal, Getafe mengarah pada perekrutan Dani Parejo, gelandang asal Coslada yang berusia 37 tahun dan saat ini tidak terikat dengan klub mana pun, setelah mengakhiri musim lalu bersama Villarreal. Kontak antara dirinya dan Getafe pun sudah terjadi.

Dani Parejo merupakan salah satu nama veteran di LaLiga, karena memiliki perjalanan panjang di divisi pertama, setelah bermain untuk Real Madrid, Valencia, dan Villarreal.

Gelandang tersebut pernah mengenakan kostum Getafe antara 2009 dan 2011, atau 15 tahun lalu.

Setelah Carvajal dan Parejo, Getafe terus menjajaki pasar pemain tanpa klub, di mana para pejabat klub berupaya merekrut satu pemain lain yang mungkin bergabung dengan tim, guna memberi Bordalas lebih banyak pilihan serangan, mengingat kebutuhan pelatih untuk memperkuat daya gedor skuadnya pada musim ini, di mana tim menjalani tiga kompetisi yang sulit.



