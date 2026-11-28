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Penampilan Nick Woltemade di Juventus belakangan semakin membaik. Meski begitu, pemegang rekor gelar liga Italia itu dikabarkan ingin merekrut penyerang tambahan pada Januari.

Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus dan Atletico Madrid berpeluang melakukan pertukaran pemain. Jonathan David, yang saat ini dipinjamkan kepada Atletico, akan bergabung secara permanen dengan klub tersebut. Sebagai gantinya, Juve akan mendapatkan penyerang Atletico, Alexander Sörloth.

Kedua pihak dikabarkan terbuka terhadap pertukaran itu. Di satu sisi, Juve ingin segera mendapatkan dana dari David, yang kurang meyakinkan selama berada di Turin, demi memperbaiki neraca keuangan. Di sisi lain, Atletico ingin menghindari kehilangan Sörloth tanpa biaya transfer saat kontraknya berakhir pada musim panas 2028.

Namun, kedua klub belum sepakat soal angka pastinya. Juventus kabarnya mempertimbangkan pertukaran langsung atau pertukaran disertai sedikit pembayaran tambahan untuk mereka, mengingat David lima tahun lebih muda daripada Sörloth dan memiliki kontrak yang lebih panjang, hingga 2030. Sementara itu, pihak Atletico disebut memiliki pandangan berbeda dan menginginkan skema "David plus sejumlah uang".

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Apa Dampak Kedatangan Alexander Sörloth bagi Nick Woltemade?

Bagi Woltemade, itu berarti hadirnya satu pesaing lagi di posisi penyerang. Setelah mengawali kiprahnya dengan lambat, pemain tim nasional Jerman itu kini tampaknya sudah beradaptasi. Setidaknya, penampilannya meningkat pesat dalam beberapa pekan terakhir .

Dalam 17 pertandingan di semua kompetisi, Woltemade mencetak lima gol dan menyumbang empat assist. Ia tampil sangat efektif di Liga Europa, dengan keterlibatan dalam lima gol dari lima pertandingan: tiga gol dan dua assist.

Di bawah asuhan pelatih Luciano Spalletti, Woltemade biasanya bergantian dengan mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani, di lini depan Juventus. Selain mereka, Juventus hanya memiliki satu penyerang tengah lain yang siap bermain dalam skuad, yakni Jeff Ekhator yang baru berusia 20 tahun. Penyerang berpengalaman Arkadiusz Milik telah absen selama berminggu-minggu karena cedera.