Perubahan yang mengejutkan... Casillas mengejutkan Mourinho

Selama beberapa minggu terakhir, banyak pihak yang terkait dengan Real Madrid telah menyampaikan tanggapan mereka terkait kembalinya pelatih José Mourinho.

Semua pemain aktif yang diwawancarai mengungkapkan kebahagiaan dan antusiasme mereka untuk bermain di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut, dan kini salah satu mantan pemainnya pun menyampaikan pendapatnya.

Iker Casillas adalah salah satu pemain terkemuka selama masa jabatan pertama Mourinho di Real Madrid, namun ia terlibat perselisihan dengan pelatih asal Portugal tersebut beberapa bulan sebelum kepergiannya dari Bernabéu.

Namun, tampaknya Casillas telah melupakan hal tersebut, menurut pernyataan yang ia sampaikan kepada jaringan DAZN dan dilansir oleh surat kabar Spanyol Mundo Deportivo.

Legenda Los Blancos itu berkata: “Baiklah, ini bagus. Klub telah memutuskan bahwa José harus datang ke Real Madrid, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Mari kita berharap dia tampil bagus, dan itu akan menjadi hal yang baik bagi Real Madrid.”

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Casillas juga baru-baru ini mengungkap kesulitan yang dialaminya bersama Mourinho, dalam sebuah wawancara dengan legenda Brasil Romario.

Pada kesempatan itu, ia mengungkap detail situasi di tahap-tahap akhir musim 2012-2013, ketika ia dicadangkan dari susunan pemain inti demi Diego López.

Ia mengatakan mengenai hal itu: “Itu adalah masa tersulit dalam karier profesional saya karena saya adalah kapten tim. Saya harus terus-menerus berbicara dengannya, menghadapi banyak masalah, dan pada akhirnya, apa yang awalnya merupakan hubungan yang indah penuh cinta dan kasih sayang, berubah menjadi perpisahan total seiring berjalannya waktu.”

Real Madrid memutuskan untuk memanggil kembali Mourinho setelah dua musim tanpa gelar besar, dan jelas bahwa perubahan mendasar diperlukan jika “The Special One” ingin meraih kesuksesan kembali di Bernabéu.

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